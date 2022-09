Chris Rock fait exploser la vidéo d’excuses de Will Smith “Otage”

Chris Rock répond à la dernière vidéo d’excuses de Will Smith et Dave Chapelle explique ce qu’il pense être le problème de Will Smith.

Nous sommes en septembre et la claque des Oscars de Will Smith a encore quelques gros titres. Grâce à la dernière vidéo d’excuses complètes de Will Smith, tout le monde revient sur la situation des mois plus tard. La vidéo de Will Smith semblait vraiment ouvrir la voie à son retour complet sur les réseaux sociaux et surtout un signe de son retour au travail à Hollywood. Alors que la vidéo semblait authentique et qu’il prenait ses responsabilités, nous voulions tous connaître l’opinion de Chris Rocks sur la vidéo. Rock n’a pas encore abordé la situation sur disque, mais si vous payez pour le voir en direct, vous pourriez juste avoir un aperçu de ses sentiments sur la gifle.

Chris Rock répond à la vidéo d’excuses “Otage” de Will Smith, Dave Chappelle affirme qu’il portera un masque pendant des années

Chris Rock est actuellement en tournée européenne avec Dave Chappelle et ce samedi, ils ont investi la 02 Arena et Chris s’est directement adressé à Will Smith. Le rock est entré en scène en premier et selon Date limite, n’a pas perdu de temps pour aborder le sujet de Will Smith. Il a répondu à la vidéo d’excuses de Will par un “f ** k votre vidéo d’otage” très direct. Rock a poursuivi en déclarant: «Oui, ça fait mal, il a joué Ali. Je ne peux même pas jouer Floyd Mayweather » avant de se vanter d’être encore allé travailler le lendemain.

C’était la première fois que Rock parlait directement de la vidéo d’excuses en public. La veille au soir, Dave Chappelle a donné à Rock ses accessoires pour être toujours authentique tout en déclarant qu’il pensait que Will “a fait l’impression d’un homme parfait pendant 30 ans”. Même si Dave est un comédien, la vérité dans cette ligne est tout sauf drôle.