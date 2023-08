Chris Rock et sa fille Lola participent à une rare sortie à New York : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Michael Simon/Shutterstock

Chris Roche58 ans, et sa fille aînée Lola Simone, 21 ans, a profité d’une rare sortie à New York, NY, lundi. Le comédien et la belle ont été photographiés en train de se promener dans le quartier SoHo de la Big Apple, non loin de son appartement, et avaient l’air de passer un bon moment en souriant et en discutant. Ils portaient tous les deux des tenues décontractées, dont un haut à manches courtes et un pantalon noirs pour lui, et un haut noir et un pantalon gris pour elle.

Chris portait également des lunettes à monture noire et des baskets noires. Lola portait un sac à main assorti à sa tenue et ajoutait des bottes noires à son look. À un moment donné, ils semblaient tous les deux rire pendant la conversation et ne prêtaient aucune attention aux caméras à proximité.

En plus de Lola, Chris est le père d’une fille Zahra Savane, 19 ans, qui fréquente l’Université de Californie du Sud. Il a accueilli Lola et Zahra au cours de son mariage de 18 ans avec son ex-femme Malaak Compton-Rock. Les anciens tourtereaux se sont séparés en 2014.

Lorsque Chris ne fait pas la une des journaux pour ses sorties en famille, il le fait pour sa comédie stand-up. Plus tôt cette année, il s’est adressé au désormais tristement célèbre Will Smith gifle, lors d’une comédie spéciale Netflix, et a également ombragé le drame « d’enchevêtrement » de l’acteur qu’il a eu avec sa femme, Jada Pinkett Smith« Will Smith pratique l’indignation sélective », a-t-il déclaré lors de son émission spéciale intitulée Chris Rock : Indignation sélective. « Tous ceux qui savent vraiment savent que je n’ai rien à voir avec cette merde. Je n’ai eu aucun « enchevêtrement ».

Chris faisait référence à Jada ayant ce qu’elle appelle un « enchevêtrement » avec le chanteur Août Alsina il y a des années, quand elle et Will étaient en vacances. En juillet 2020, elle a expliqué qu’ils avaient finalement réussi à réparer leur relation et à atteindre « un nouveau lieu d’amour inconditionnel ».

« Nous avons tous été trompés. Tout le monde dans cette industrie a été trompé », a-t-il poursuivi avant de mentionner une interview que Will et Jada avaient déjà eue sur les difficultés de leur mariage. « Aucun d’entre nous n’a jamais été interviewé par la personne qui nous a trompés à la télévision. Aucun de nous. … Pourquoi diable ferais-tu cette merde ? Elle l’a blessé bien plus qu’il ne m’a blessé, d’accord ?