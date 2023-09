Chris Rock et plus – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image : Michael Simon/Shutterstock

Chris Roche et Diplômé ne sont que deux des milliers de personnes qui ont tenté d’assister au Burning Man Festival cette année, mais une forte tempête de pluie qui a frappé le désert de Black Rock au Nevada a interrompu l’ensemble de l’événement. Le comédien et le disc-jockey ont apparemment réussi à échapper à cette scène effroyable en faisant du stop avec un ventilateur à l’arrière d’une camionnette. Diplo s’est rendu sur Instagram pour partager la nouvelle et une vidéo de lui en train de partir avec Chris et d’autres membres d’un groupe.

« Un fan a proposé à Chris Rock et moi de sortir de Burning Man à l’arrière d’un pick-up », a écrit Diplo dans la vidéo. Il a également inclus une légende à côté du message. «J’ai légitimement marché sur le bord de la route pendant des heures avec mon pouce dehors parce que j’ai un spectacle à Washington ce soir et je ne voulais pas vous laisser tomber. Merci également à ce type pour avoir fait l’achat intelligent d’un camion sans savoir que c’était pour ce moment précis ❤️ », peut-on lire.

La vidéo de Chris et Diplo a été publiée juste avant que le département du shérif du comté de Washoe n’annonce la fermeture de l’entrée de Burning Man, qui était censé se dérouler du 27 août au 4 septembre, pour le reste de l’événement. La pluie a laissé des milliers de personnes bloquées et une personne a été retrouvée morte sur place, Radio Nationale Publique signalé.

Pour toute personne en BRC, aidez-vous les uns les autres à rester en sécurité. La porte d’embarquement et l’aéroport d’entrée et de sortie de Black Rock City restent fermés. Les entrées et sorties sont interrompues pour le moment. Préparez-vous à affronter des conditions météorologiques défavorables qui se poursuivront toute la nuit et jusqu’à samedi. – Projet Burning Man (@burningman) 2 septembre 2023

En plus de Chris et Diplo, d’autres visages familiers ont assisté à Burning Man cette année, notamment le mannequin de Victoria’s Secret. Kelly Gale et acteur Joël Kinnaman. Kelly s’est rendue sur Instagram pour partager des photos d’elle dans son histoire et a révélé qu’elle « se mettait en sécurité » en marchant avec d’autres. Elle a également écrit : « Chaque année, cet endroit est intéressant… » D’autres photos et vidéos la montraient, elle et ses amis, enveloppés dans des sacs poubelles alors qu’ils traversaient des flaques d’eau, et une photo révélait qu’elle avait finalement « atterri chez elle ».

Burning Man est un festival qui attire chaque année de nombreuses personnes, y compris du public. L’année dernière, diverses stars, dont Karlie Kloss, Danica Patrick, Heidi Klumet d’autres encore ont assisté à l’événement et se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager diverses photos et vidéos des bons moments qu’ils ont passés.