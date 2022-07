Chris Rock et Lake Bell se tiennent la main lors d’un voyage en Croatie: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Chris Rock et Lac Bell apprécié leur nouvelle romance. Lake, 43 ans, et Chris, 57 ans, sont en vacances en Croatie, et le couple n’a pas eu peur d’un petit PDA dimanche 17 juillet dans la ville de Dubrovnik. À un moment donné, le Harley Quinn L’actrice a enroulé son bras autour de l’épaule de Chris alors que le comédien regardait au loin. Peu de temps après, les deux ont continué leur promenade au coucher du soleil, marchant main dans la main – s’arrêtant un peu pour que Lake appuie un doigt sur ses lèvres alors qu’ils envisageaient leur prochain mouvement – ​​avant de finalement se diriger vers un bateau. De là, les deux se sont dirigés vers la prochaine destination de ces vacances en Croatie.

Pour cette sortie, Lake a opté pour une combinaison bleu marine chic qui comportait des poignets hauts aux mollets et des glands qui pendaient jusqu’à ses talons noirs. Chris a gardé les choses décontractées en portant une chemise boutonnée noire sur un t-shirt noir. Il a associé le look à un jean noir, des chaussures marron, un chapeau beige et des lunettes de soleil en miroir. Bien qu’ils soient deux des plus grands noms de la comédie, ils ressemblaient à n’importe quel autre touriste en visite.

Lake et Chris ont déjà été vus à Trogir, en Croatie. Les deux sont apparus dans la ville croate le 12 juillet, se tenant la main tout en marchant le long de la promenade. Le rendez-vous international est survenu moins de deux semaines après qu’ils aient déclenché des rumeurs d’amour en dînant ensemble à Santa Monica, en Californie. Les deux ont apprécié un repas à Giorgio Baldi, avec des rapports affirmant que PDA était au menu de ce soir-là. Le lendemain de ce dîner, Chris et Lake se sont retrouvés pour un brunch au Coast Restaurant.

lac et le Madagascar star « se voient depuis quelques mois », a déclaré un initié HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. Les deux font de leur mieux pour “faire fonctionner” avec sa prochaine tournée de comédie et ses émissions spéciales. Apparemment, il y a un vrai lien entre ces deux-là. “Ils ont beaucoup d’amis en commun”, a partagé une deuxième source, “et c’est l’une des personnes les plus drôles de tous les temps, donc ils vont très bien ensemble.”

Chris était auparavant marié à Malaak Compton-Rock. Ils se sont mariés en 1996 et se sont séparés en 2014. Ils partagent deux filles. Lake était auparavant marié à Scott Campbell de 2013 à 2020. Comme Chris, elle partage deux enfants avec son ex.