Chris Rock et Diplo sauvés de la catastrophe de Burning Man après une randonnée de 6 miles dans la boue

Chris Rock et Diplo ont enduré beaucoup de difficultés pour échapper au désastre de Burning Man.

Le comédien de 58 ans et le DJ de 44 ans s’en sont sortis après avoir marché six miles dans la boue et fait du stop avec un fan qui leur a proposé de les monter à l’arrière de sa camionnette.

Diplo a documenté leur aventure dans une vidéo partagée sur Instagram qui montrait Rock et un groupe de personnes entassés à l’arrière d’un camion. Dans la vidéo, on peut entendre Rock dire à quel point il veut vraiment un café infusé froid.

LE FESTIVAL DE BURNING MAN DIT DE « S’ABRIMER SUR PLACE » ET DE CONSERVER LA NOURRITURE ET L’EAU AU MILIEU DES INONDATIONS

« Un fan a proposé à Chris Rock et moi de sortir de Burning Man à l’arrière d’un pick-up », a écrit Diplo dans la vidéo. « Après avoir parcouru six miles dans la boue… tout ce à quoi Chris pouvait penser était une putain de boisson froide. »

Le célèbre DJ a sous-titré la vidéo : « J’ai légitimement marché sur le bord de la route pendant des heures avec mon pouce dehors parce que j’ai un spectacle à Washington ce soir et je ne voulais pas vous décevoir. Merci également à ce type pour avoir fait l’achat intelligent d’un camion sans savoir que c’était pour ce moment précis.

Diplo a ensuite publié une mise à jour, partageant une vidéo sur son histoire Instagram de lui-même marchant pieds nus vers un avion ainsi qu’une photo de lui-même dans cet avion.

« Personne ne s’en sortait de Burning Man… personne ne croyait que nous arriverions à Washington pour le spectacle de ce soir. Mais Dieu l’a fait », a-t-il écrit sur l’image. Diplo devait être DJ pour un spectacle à Washington, DC

Rock documentait également son expérience Burning Man sur ses histoires Instagram, selon Entertainment Tonight. Dans une histoire expirée depuis, il aurait déclaré qu ‘ »en raison des inondations, les port-o-pots ne pourraient pas être vidés. Et comme les portes sont fermées, les gens ne peuvent pas entrer pour remplir les générateurs ou livrer des fournitures ».

Les représentants de Rock et Diplo n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Les participants à Burning Man ont été invités samedi à s’abriter sur place et à essayer de conserver la nourriture, l’eau et le carburant au milieu des fortes inondations dans la région.

L’aéroport et l’entrée de Black Rock City, dans le Nevada, où se déroule l’événement, ont tous deux été fermés, selon les organisateurs du festival qui ont publié des mises à jour sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Leur message indiquait également qu’aucune conduite n’était autorisée en dehors des véhicules d’urgence.

« La porte et l’aéroport à l’entrée et à la sortie de Black Rock City restent fermés. Les entrées et sorties sont interrompues jusqu’à nouvel ordre. Aucune conduite n’est autorisée, sauf les véhicules d’urgence. Si vous êtes en BRC, conservez la nourriture, l’eau et le carburant, et abritez-vous dans un espace chaleureux et sûr. D’autres mises à jour à venir, » les organisateurs ont tweeté.

« Ne vous rendez pas à Black Rock City ! L’accès à la ville est fermé pour le reste de l’événement et vous serez retourné. » un autre post lu.

Apparemment, certains fans de Diplo ne croyaient pas qu’il était sorti de Burning Man, alors tôt dimanche matin, Diplo a donné à ses fans une autre mise à jour depuis la baignoire de sa chambre d’hôtel.

« Pour ceux d’entre vous qui ne pensaient pas que je n’étais pas à DC, je viens de terminer le DJ pendant 3 heures après avoir marché pendant quatre heures hors du désert et pris un vol », a-t-il déclaré dans une vidéo. . « J’ai encore de la boue sur le visage. Je suis dans ce putain de DC, je suis dans ce putain de Four Seasons. Pourquoi serais-je encore à Burning Man, idiots ? »

Adam Sabes de Fox News Digital a contribué à ce rapport.