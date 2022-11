Chris Rock entrera dans l’histoire avec des performances en direct sur Netflix

Allez-vous regarder?

Slap-survivant Chris Rock entrera dans l’histoire en tant que premier comédien à se produire en direct sur Netflix pour le tout premier événement mondial de streaming du géant du streaming.

La comédie spéciale animée devrait être diffusée au début de 2023 avec des détails supplémentaires à venir.

“Chris Rock est l’une des voix comiques les plus emblématiques et les plus importantes de notre génération”, a déclaré Robbie Prawvice-président de Netflix pour les formats stand-up et comédie. “Nous sommes ravis que le monde entier puisse vivre un événement comique Chris Rock en direct et faire partie de l’histoire de Netflix. Ce sera un moment inoubliable et nous sommes tellement honorés que Chris porte ce flambeau.

L’annonce intervient après que Chris Rock a fait le clown de la sombre vidéo d’excuses de Will Smith lors d’une tournée en Europe.

Selon Date limiteRock a répondu à la vidéo avec un très direct “f ** k votre vidéo d’otage!”

Il a poursuivi en disant: “Oui, ça fait mal, il a joué Ali. je ne peux même pas jouer Floyd Mayweather, marquant la première fois qu’il s’adressait directement à la vidéo d’excuses en public. Il appelait auparavant l’acteur “Suge Smith”.

Selon Le télégraphecollègue comique de Rock Dave Chappelle lui a donné ses accessoires pour être toujours authentique tout en déclarant qu’il pensait que Will “a fait l’impression d’un homme parfait pendant 30 ans”.

Will “a arraché son masque et nous a montré qu’il était aussi laid que nous tous”, aurait déclaré Chappelle. “Quelles que soient les conséquences… J’espère qu’il ne remettra pas son masque et qu’il laissera respirer son vrai visage.”

“Beaucoup de gens oublient qui est Will Smith. Puis 10 minutes avant qu’il ne soit sur le point d’obtenir le plus gros prix… il a agi comme s’il était de retour à Philadelphie », a-t-il ajouté.

La spéciale marquera la deuxième spéciale stand-up Netflix de Rock. Son premier, “Chris Rock: Tamborine”, a fait ses débuts en février 2018.