Chris Rock dit qu’on lui a demandé d’accueillir les Oscars 2023 mais qu’il a décliné l’offre après la gifle de Will Smith: rapport

Chris Rock ne reviendra pas aux Oscars en tant qu’hôte.

Lors de l’émission du comédien dimanche soir à Phoenix, Rock a partagé avec le public qu’il avait été invité à animer la cérémonie des Oscars l’année prochaine, ce qu’il a nié, selon la République de l’Arizona.

Rock, 57 ans, a fait une blague à la foule et a comparé le retour aux Oscars à la mort de Nicole Brown Simpson. Il aurait dit que retourner à la cérémonie de remise des prix serait comme retourner sur les lieux du crime ou “retourner au restaurant”.

Sa référence était au procès pour meurtre d’OJ Simpson où il a été soutenu que son meurtre avait commencé par Nicole laissant une paire de lunettes dans un restaurant italien.

CHRIS ROCK S’ADRESSE WILL SMITH OSCARS SLAP PENDANT UNE TOURNÉE COMÉDIQUE AVEC KEVIN HART: “JE NE SUIS PAS UNE VICTIME”

Le comédien aurait déclaré que la gifle de Will Smith “avait fait mal” avant de faire référence au rôle de Smith en tant que Muhammad Ali dans un film.

“Il est plus grand que moi”, aurait déclaré Rock. “L’état du Nevada ne sanctionnerait pas un combat entre moi et Will Smith.”

Lors de sa performance en Arizona, Rock a partagé qu’on lui avait également demandé d’animer une publicité pour le Super Bowl, ce qu’il a nié.

Un représentant de Rock n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

LE PRODUCTEUR D’OSCARS RÉPOND AUX EXCUSES DE WILL SMITH À CHRIS ROCK: “JE TIRE POUR LUI”

La gifle de Smith contre Rock lui a valu d’être banni de l’Académie pendant 10 ans. Smith a reçu son premier Oscar peu de temps après avoir giflé Rock alors qu’il remettait un prix.

Le comédien a plaisanté sur la femme de Smith, Jada Pinkett Smith, lors de la cérémonie, faisant référence à sa tête chauve.

“Jada, je t’aime. ‘GI Jane 2’, j’ai hâte de le voir, d’accord?” Rock a plaisanté en faisant référence au film de 1997 “GI Jane”, mettant en vedette Demi Moore qui s’est rasé la tête pour représenter un candidat fictif des Navy SEAL.

Pinkett Smith a révélé en 2018 qu’elle avait reçu un diagnostic d’alopécie. L’actrice a souvent discuté des défis de la perte de cheveux sur Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux.

La blague a raté, mal.

Smith est monté sur scène depuis son siège au premier rang et a balancé Rock avec une paume ouverte, générant une forte claque. Smith retourna à son siège et cria à Rock de laisser Pinkett Smith tranquille. Rock a répondu qu’il faisait juste une blague “GI Jane” – et Smith lui a crié dessus une deuxième fois.

Smith a crié à Rock de “Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche”, et la foule s’est tue lorsqu’il est devenu clair que ce n’était pas un acte.

Smith a publié des excuses publiques sur les réseaux sociaux quelques jours après la cérémonie de remise des prix et a également récemment publié des excuses YouTube à Rock.