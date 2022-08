Chris Rock dit qu’il a refusé le concert d’hébergement des Oscars 2023. Voici pourquoi

Chris Rock aurait dit à un public à Phoenix dimanche soir qu’il a refusé la chance d’accueillir les Oscars l’année prochaine après avoir été célèbre giflé par Will Smith lors de la cérémonie des Oscars de cette année.

L’humoriste est cependant allé plus loin dans son émission en comparant sa situation avec le meurtre en 1994 de Nicole Brown Simpson. Lorsque Brown Simpson a laissé ses lunettes derrière après avoir dîné dans un restaurant italien, l’ami et serveur Ron Goldman a proposé de les lui rendre. Lui et Brown Simpson ont été retrouvés tués le lendemain matin.

Selon un rapport publié lundi par Arizona Republic, Rock a déclaré que retourner aux Oscars reviendrait à demander à Nicole Brown Simpson “de retourner au restaurant”.

Smith est monté sur scène et a giflé Rock après que ce dernier ait fait une blague aux dépens de sa femme Jada Pinkett Smith. Will Smith s’est excusé dans une vidéo à Rock quatre mois plus tard. Smith a été banni pendant 10 ans d’assister aux Oscars à la suite de la gifle.

L’Académie a refusé de dire si Rock avait été invité à revenir en tant qu’hôte.

Rock a également refusé la chance d’être dans une publicité du Super Bowl, selon le rapport, et au cours de son émission, il a fait référence à la façon dont Smith avait joué le boxeur Muhammad Ali dans un film en disant que la gifle faisait mal. “L’État du Nevada n’autoriserait pas un combat entre moi et Will Smith”, aurait déclaré Rock.

Les commentaires de Rock ont ​​suscité des réactions négatives réactions sur Twitteravec une personne disant : “Les hommes exagèrent quelque chose de mal qui leur est arrivé tout en minimisant ce qui arrive aux femmes.”

“Nicole Brown Simpson était assassiné & presque décapité. En quoi est-ce comparable à une gifle ?”, a déclaré un autre.

Un tweet a souligné que “Les membres de la famille de Nicole Brown Simpson sont toujours en vie et verra très probablement ce titre.”