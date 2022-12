Chris Rock compare Chris Farley à Michael Jordan, qualifie le comédien décédé d'”indétestable”

Chris Rock a fait l’éloge du regretté comédien Chris Farley lors d’une conversation avec David Spade et Dana Carvey sur leur podcast “Fly on the Wall”, le comparant sans doute au plus grand basketteur de tous les temps : Michael Jordan.

“Personne n’était en compétition avec Farley”, a déclaré Rock à propos de son coéquipier dans “Saturday Night Live”.

“C’est Michael Jordan et donne-lui le ballon.”

Farley a été salué comme l’un des plus grands membres de la distribution de “SNL” par de nombreuses personnes, tandis que Jordan a récemment reçu le prix MVP de la NBA en son honneur en raison de son impact sur le sport.

Rock a admis que la série était un “environnement compétitif” mais qu’il “n’avait jamais ressenti cette concurrence”, et en particulier avec Farley.

Rock s’est étendu, affirmant qu’il ne s’était jamais demandé pourquoi Farley obtenait des opportunités que lui ou d’autres n’auraient peut-être pas reçues. Rock a admis que le succès de Farley était “parce qu’il est meilleur que vous”.

Les deux hommes se sont chevauchés sur “SNL” de 1990 à 1993. Farley est resté sur le programme jusqu’en 1995, mourant deux ans plus tard d’une overdose de drogue.

“Il avait une façon d’entrer dans le drôle – comme si c’était juste sur sa chaussure, il ne savait pas comment il était arrivé là”, a déclaré Rock à propos de la défunte star avant d’ajouter tristement, “Ahh, putain de mec est parti .”

Carvey et Spade étaient également complémentaires de Farley. Les deux consacrent deux épisodes de leur podcast à honorer Farley à l’occasion du 25e anniversaire de sa mort, qui aura lieu le 18 décembre.

Spade se souvient du compliment ultime qu’il a fait à Farley, expliquant: “Il y a eu un moment où j’ai dit:” En fait, je pense que tu es meilleur que [John] Belushi.'”

Spade a également fait remarquer à Rock que Farley “était toujours en admiration devant littéralement tous les autres membres de la distribution”, alors qu’en réalité, la plupart des gens sur le plateau penseraient: “‘Attends, tu es le grand, mec.'”

En termes simples, Rock a déclaré que la star décédée avait “une chaleur envers lui” et qu’il était “indétestable”.

“Il est toujours lui-même, vous voyez ce que je veux dire”, a déclaré Rock à Spade et Carvey. “Dans le bon sens … il n’avait pas vraiment besoin, vous savez, d’entrer dans le personnage ou quoi que ce soit. Il était juste f — drôle … et vous venez de croire qu’il était celui qu’il jouait. “

En réfléchissant à la carrière que Farley aurait pu avoir s’il n’était pas mort si tôt, Rock pense qu’il aurait pu continuer à avoir la polyvalence de son compagnon de casting et ami Adam Sandler, qui a récemment joué dans un rôle plus dramatique que ses personnages de comédie typiques. dans le film de 2019 “Uncut Gems”.

« Wow, qu’est-ce que ce type aurait fait ? Rock a demandé sur le podcast.