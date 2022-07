Chris Rock aborde la gifle de Will Smith aux Oscars lors d’une tournée comique avec Kevin Hart: “Je ne suis pas une victime”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Chris Rock a discuté de la tristement célèbre claque des Oscars de Will Smith alors qu’il était sur scène lors d’une récente apparition pour sa tournée de comédie “Only Headliners Allowed” avec Kevin Hart dans le New Jersey.

Le comédien a admis que le coup de l’acteur oscarisé l’avait “blessé”, mais a insisté sur le fait qu’il n’était pas une “victime” en plaisantant avec le public du PNC Bank Arts Center.

“Quiconque dit que les mots blessent n’a jamais été frappé au visage”, a déclaré Rock à la foule, selon Nous hebdomadaire. Il a ajouté plus tard : “Je ne suis pas une victime. Ouais, ça m’a fait mal, ma mère. Mais j’ai secoué ce m— et je suis allé travailler le lendemain. Je n’y vais pas. à l’hôpital pour une coupe de papier.”

Rock a été frappé au visage par Smith avant de remettre un prix lors de la diffusion en direct de la 94e cérémonie des Oscars après avoir raconté une blague sur la femme de Smith, Jada Pinkett Smith.

Smith a pris d’assaut la scène après que Rock ait plaisanté sur la tête chauve de Jada en référence à “GI Jane”. Pinkett Smith avait déjà évoqué ses problèmes d’alopécie, une maladie auto-immune qui provoque la chute des cheveux.

Suite à l’incident, Smith a reçu le prix du meilleur acteur pour son travail dans “King Richard”, date à laquelle il s’est excusé pour ses actions.

Quelques jours plus tard, la star de “Independence Day” a annoncé sa démission de l’Académie dans une déclaration fournie à Fox News Digital, affirmant qu’il avait “trahi la confiance de l’Académie”.

“J’ai directement répondu à l’avis d’audience disciplinaire de l’académie et j’accepterai pleinement toutes les conséquences de ma conduite”, a-t-il déclaré.

“Mes actions lors de la présentation de la 94e cérémonie des Oscars ont été choquantes, douloureuses et inexcusables. La liste de ceux que j’ai blessés est longue et comprend Chris, sa famille, beaucoup de mes chers amis et proches, tous ceux qui étaient présents et le public mondial à la maison . J’ai trahi la confiance de l’académie.”

Smith a ajouté qu’il “avait privé les autres nominés et gagnants” de leur chance de célébrer et a déclaré qu’il accepterait toute autre conséquence de la part du conseil d’administration.

“J’ai privé les autres nominés et gagnants de leur opportunité de célébrer et d’être célébrés pour leur travail extraordinaire. J’ai le cœur brisé. Je veux remettre l’accent sur ceux qui méritent l’attention pour leurs réalisations et permettre à l’académie de revenir à l’incroyable travail il le fait pour soutenir la créativité et l’art dans le cinéma. Donc, je démissionne de l’adhésion à l’Académie des arts et des sciences du cinéma, et j’accepterai toute autre conséquence que le conseil jugera appropriée.

Suite à sa démission, qui a été acceptée par l’Académie, Smith a été interdit pendant 10 ans d’assister aux événements et spectacles des Oscars.

Rock et Hart se sont associés pour leur tournée de cinq spectacles plus tôt ce mois-ci et ont récemment présenté un invité spécial à leur arrêt au Madison Square Garden lorsque Dave Chappelle a ouvert pour le duo.

Le comédien de 48 ans a rejoint ses amis sur scène pour ce que Hart a appelé “le meilleur moment de ma carrière” alors que Chappelle aurait été accueilli par un tonnerre d’applaudissements et se dirigeait vers la chanson de Radiohead, “Karma Police”.

“Je ne peux même pas l’expliquer… Je ne trouve pas les mots… Sachez simplement que la nuit dernière était la véritable définition d’une” EPIC NIGHT “”, a avoué Hart sur Twitter tout en partageant quelques images de la performance emballée à Midtown Manhattan , où il aurait également présenté à Rock une chèvre nommée Will Smith.

“J’aime mes frères plus que les mots ne peuvent l’expliquer. Ce que nous avons fait au Jardin ne se reproduira plus jamais… Nous sommes entrés dans l’histoire hier soir !!!!!!!!”

“J’ai dû me faufiler ici”, a déclaré Chappelle au public, via TMZ, ajoutant: “Malgré ce que vous avez pu lire dans les nouvelles, je vais bien et j’apprécie le soutien.”

Il y a une semaine, Chappelle a de nouveau fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir réservé un concert dans la célèbre First Avenue à Minneapolis, seulement pour que le lieu annule le spectacle quelques heures avant que Chappelle ne monte sur scène en raison de la résistance du public aux blagues qu’il a faites dans son Spécial Netflix, “The Closer”.

Malgré des centaines de signatures de pétition contre le comédien, Chappelle a quand même organisé un spectacle mardi soir au Luther Burbank Center for the Arts de Santa Rosa, Californie.

« Tout le monde est si sensible, et je ne pense pas… que ce soit nécessaire », a déclaré un fan à Fox News Digital. “Je pense qu’il y a la liberté d’expression, et si vous n’aimez pas ce que fait quelqu’un, n’y allez pas.”

Le travail de Chappelle est une “forme d’art”, a déclaré un autre fan.

“Je comprends que les gens soient offensés … Je sympathise avec eux”, a fait remarquer un fan. “Mais il est l’un des artistes les plus talentueux du jeu comique en ce moment.”

