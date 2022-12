Chris Robshaw soutient Eddie Jones pour mener l’Angleterre à la Coupe du monde | ‘Bon homme’ pour le poste | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien capitaine de l’Angleterre, Chris Robshaw, a soutenu Eddie Jones pour qu’il reste à la tête de l’équipe nationale malgré une mauvaise série de formes et de résultats récents.

L’ancien capitaine anglais Chris Robshaw estime qu’Eddie Jones est “l’homme idéal” pour mener l’Angleterre à la Coupe du monde de rugby, le décrivant comme le meilleur “man manager” avec qui il ait jamais travaillé.

La campagne anglaise de novembre a confirmé qu’ils avaient enduré leur pire année civile depuis 12 ans depuis 2008, alors qu’ils affichaient un record de test perdant pour la première fois depuis cette année-là également: six défaites, un match nul, cinq victoires, mettant la pression sur Jones. avant une année de Coupe du monde.

Les deux dernières campagnes des Six Nations en 2021 et 2022, lorsque l’Angleterre a terminé respectivement cinquième et troisième après avoir perdu trois tests dans chacune, ont suscité des examens officiels, auxquels Jones a survécu.

La campagne 2022 de l’Angleterre sous Eddie Jones Ecosse 20-17 Angleterre Italie 0-33 Angleterre Angleterre 23-19 Pays de Galles Angleterre 15-32 Irlande France 25-13 Angleterre Angleterre 21-52 Barbares Australie 30-28 Angleterre Australie 17-25 Angleterre Australie 17-21 Angleterre Angleterre 29-30 Argentine Angleterre 52-13 Japon Angleterre 25-25 Nouvelle-Zélande Angleterre 13-27 Afrique du Sud

Avec la Coupe du monde dans moins de 10 mois et la RFU apparemment réticente à changer les choses, il semble l’avoir fait à nouveau, divisant l’opinion des fans.

S’exprimant lors du lancement de la Fondation Kerslake Robshaw, que Robshaw a mis en place avec sa femme Camilla Kerslake pour “aider les jeunes prometteurs issus de milieux moins privilégiés à poursuivre leurs études et leur carrière, à travers la musique et le sport”, l’ancien rameur arrière a donné à Jones son plein soutien et pense qu’il “prouvera aux gens qu’ils ont tort” une fois que la Coupe du monde aura lieu.

“C’était difficile. J’ai été dans ces situations et l’automne peut être difficile parce que vous jouez contre les meilleures équipes du monde”, a déclaré Robshaw.

L'entraîneur-chef de l'Angleterre, Eddie Jones, revient sur la défaite contre l'Afrique du Sud lors de leur international d'automne, mais a le sentiment que son équipe progresse alors qu'elle se dirige vers une année de Coupe du monde en 2023.

“Il s’agit de prendre vos médicaments et de penser, OK, dans cette compétition et dans cette série, nous n’étions pas assez bons, mais nous pouvons revenir plus forts.

“Nous devons aussi apprendre à aller de l’avant, vous ne pouvez pas trop le mépriser car il y a encore du positif à en tirer et nous devons réfléchir à la façon dont nous pouvons être meilleurs la prochaine fois que nous nous rencontrerons.

“J’ai vu un tweet plus tôt dans la journée disant qu’il y a huit mois, ils disaient la même chose à propos de Gareth Southgate et de l’équipe de football d’Angleterre et maintenant regardez comment ils ont joué dans cette Coupe du monde, ils ont été superbes jusqu’à présent.

“Dans le sport, les choses changent très rapidement, et je crois fermement qu’Eddie (Jones) est l’homme idéal pour diriger l’équipe, d’après mon expérience, il est le meilleur homme-manager avec qui j’ai jamais travaillé et sa capacité à rendre les joueurs meilleurs et meilleur.

“C’est quelqu’un qui va certainement partir et étudier ce qui s’est bien passé et, ce qui est très important, ce qui s’est mal passé et pourquoi cela n’a pas fonctionné.

“Il voudra y retourner et prouver aux gens qu’ils ont tort, et je ne doute pas qu’il soit l’homme qu’il faut.”

Le calendrier 2023 de l’Angleterre Angleterre contre Ecosse samedi 4 février Six Nations 2023 Angleterre contre Italie dimanche 12 février Six Nations 2023 Pays de Galles contre Angleterre samedi 25 février Six Nations 2023 Angleterre contre France samedi 11 mars Six Nations 2023 L’Irlande contre l’Angleterre samedi 18 mars Six Nations 2023 Pays de Galles contre Angleterre samedi 5 août Échauffement Coupe du monde Angleterre vs Pays de Galles samedi 12 août Échauffement Coupe du monde L’Irlande contre l’Angleterre samedi 19 août Échauffement Coupe du monde Angleterre vs Fidji samedi 26 août Échauffement Coupe du monde Angleterre contre Argentine samedi 9 septembre Coupe du Monde de Rugby 2023, Poule D L’Angleterre contre le Japon dimanche 17 septembre Coupe du Monde de Rugby 2023, Poule D Angleterre vs Chili samedi 23 septembre Coupe du Monde de Rugby 2023, Poule D Angleterre vs Samoa samedi 7 octobre Coupe du Monde de Rugby 2023, Poule D

Robshaw n’est pas la seule personne à croire que Jones devrait continuer dans son rôle, le demi de mêlée des Harlequins Danny Care apportant son soutien à l’entraîneur anglais malgré le fait qu’il ait été gelé après la tournée anglaise en Australie et qu’il ait été mis au banc après 35 minutes à Sydney.

“De toute évidence, c’était décevant, il n’y a pas de quoi se cacher”, a déclaré Care.

Le capitaine anglais Owen Farrell a déclaré que l'équipe souffrait après sa défaite face à l'Afrique du Sud à Twickenham, mais a déclaré que les joueurs mettront à profit le bon travail qu'ils ont fait pour se préparer aux Six Nations en février.

“L’Angleterre doit être meilleure et doit être meilleure.

“Eddie a été mon meilleur entraîneur en tant qu’entraîneur de l’Angleterre, j’ai eu mon plus grand succès sous Eddie.

“Il sait comment gagner des Coupes du monde, il sait bien faire dans les Coupes du monde et, évidemment, la RFU a beaucoup à réfléchir et des opportunités à explorer, mais vous ne pouvez pas vous cacher du calibre d’Eddie.

“Ce que je sais d’Eddie, c’est qu’il aime être l’outsider, il aime avoir cette étiquette, peut-être que c’était le plan depuis le début.

“On ne sait jamais avec Eddie, il semble toujours avoir une longueur d’avance sur le jeu.”

Moody : Il y a des questions à se poser

Malgré le soutien de Robshaw et Care, d’autres ne sont pas aussi sûrs que Jones a raison pour l’avenir du rugby anglais et le vainqueur de la Coupe du monde 2003, Lewis Moody, pense que des questions seront posées par la RFU.

L'ancien capitaine anglais Lewis Moody a suggéré que le moment était venu de remplacer Eddie Jones en tant qu'entraîneur-chef de l'Angleterre après de mauvais résultats aux internationaux d'automne.

“Ce n’était pas génial et il y a beaucoup à améliorer”, a déclaré Moody.

“Vous regardez une Coupe du monde des Six Nations et de rugby au coin de la rue et vous vous demandez d’où cette amélioration va venir maintenant.

“Il ne fait aucun doute que le talent est là, les joueurs sont là, nous le voyons semaine après semaine en Premiership, c’est la façon dont vous exploitez cela en si peu de temps, ce sera un défi.

“Avant l’automne, j’aurais dit définitivement non, je pense qu’il y a des questions à se poser à ce sujet maintenant, en particulier avec les performances qui semblent empirer plutôt que s’améliorer.

“Cela ne me surprend pas que des questions soient maintenant posées et nous verrons ce que nous réservent les prochaines semaines.

“Quelque chose ne va pas à la minute et la RFU doit comprendre quoi.”