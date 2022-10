Chris Robshaw: l’ancien capitaine de l’Angleterre et des Harlequins annonce sa retraite | Actualités du rugby à XV

Chris Robshaw a mis un terme à sa carrière

L’ancien capitaine du rugby anglais Chris Robshaw a annoncé sa retraite.

L’homme de 36 ans a confirmé la nouvelle vendredi matin sur les réseaux sociaux.

“Après 18 ans de rugby professionnel et une carrière dont je ne pouvais que rêver, j’annonce officiellement ma retraite du grand jeu.

“Après trois épaules disloquées en succession rapide, mon corps m’a dit de donner le coup de sifflet final”, a-t-il écrit.

“Aucun mot ne peut rendre justice à la chance et au privilège que j’ai d’avoir fait carrière dans le sport qui me passionne le plus.”

Robshaw a joué pour les Harlequins entre 2005 et 2020 et a remporté 66 sélections internationales. Il a terminé sa carrière avec la Légion de San Diego dans la Major League Rugby.

Il a fait ses débuts en test lors d’une défaite en 2009 contre l’Argentine. Bien qu’il ait raté l’équipe pour la Coupe du monde 2011, il a rebondi et a pris le poste de capitaine pour les Six Nations 2012.

Au cours des années suivantes, il a été un pilier de l’équipe jusqu’en 2018. Cependant, des blessures couplées à l’émergence de Tom Curry et Sam Underhill ont ensuite limité son temps de jeu.

“Le plus grand honneur de ma vie”

“Je me souviens que ma mère m’a emmené à mon premier mini-match de rugby – déclenchant le feu qui m’a amené à jouer plus tard pour et capitaine des Harlequins et de l’Angleterre. Ce faisant, j’ai eu des opportunités au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer en termes d’éducation, voyage et expérience”, a-t-il poursuivi dans sa déclaration.

“Jouer et être capitaine de l’Angleterre a été le plus grand honneur de ma vie et il n’y a pas de sentiment comparable à représenter et diriger votre pays. C’était une responsabilité que j’ai abordée avec respect, optimisme et détermination et j’espère que dans les années à venir, je pourrai utiliser mon l’expérience et les connaissances acquises pour accompagner les autres joueurs dans leurs parcours.

“Jouer au plus haut niveau s’accompagne de beaucoup de pression et de nombreux hauts et bas. Mon conseil est de vous entourer de personnes fortes et gentilles, ce que j’ai eu la chance d’avoir.

“Je tiens à remercier mes coéquipiers de m’avoir poussé à être meilleur, d’avoir ri avec moi et d’avoir pleuré avec moi. Je tiens à remercier chaque entraîneur pour son engagement à m’améliorer en tant que joueur et en tant que personne, et chaque physio pour m’avoir récupéré sur le terrain chaque semaine.

“A ma mère et ma famille – merci de m’avoir soutenu depuis mon premier match en tant que garçon jusqu’à mon dernier en tant qu’homme. A ma femme, Camilla, tu as été mon roc tout au long de ma carrière professionnelle – merci pour tout ce que tu as fait pour le rendre possible.

“Rien ne m’apporte plus de joie que de savoir que mon fils, Wilding, a pu voir son père jouer un match ou deux et j’ai hâte de l’emmener à The Stoop, Twickenham ou à San Diego pour rejoindre les fans.

“À ces fans, mon dernier et le plus fort merci. Au fil des ans, c’est vous qui vous êtes assis à travers le vent, la pluie et la neige pour m’inspirer à creuser plus profondément, à faire mieux. Le rugby me manquera tellement, mais jouer devant de vous et pour vous, sera ce qui me manquera le plus. Rien ne se rapproche du sens primordial de l’amour, de l’acceptation et du soutien des fans lorsque vous représentez votre club ou votre pays.

“Pour aller de l’avant, il y a de la tristesse, mais je suis excité pour le mien et l’avenir de ma famille. Camilla et moi avons passé de nombreuses années à travailler avec des organisations caritatives incroyables, mais nous avons décidé de créer la nôtre – la Fondation Kerslake Robshaw. Notre objectif est de soutenir les jeunes vies défavorisées. trouver le dynamisme et la passion à travers la musique et le sport. C’est une flamme que je crois que nous avons tous en nous. J’ai eu la chance d’avoir cela nourri et j’espère que vous pourrez tous me soutenir en faisant de même pour les autres.

“Beaucoup d’amour, Robbo.”