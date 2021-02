Camilla Kerslake et Chris Robshaw ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

Le chanteur classique a épousé l’ancien capitaine de rugby anglais en juin 2018 après trois ans de fiançailles, a déclaré que le bébé était attendu à la fin du mois de mai, mais n’a pas révélé son sexe.

Parler à Hello! magazine, ils ont dit que le ralentissement du travail pendant la pandémie les avait amenés à essayer d’avoir un bébé.

Camilla, 32 ans, a déclaré: « Le verrouillage est la raison pour laquelle nous avons décidé de tomber enceinte. Cela m’a semblé être une utilisation productive de mon temps. Je n’ai pas besoin de faire une pause dans ma carrière car ce n’est pas comme si je refusais de travailler. »







Chris, 34 ans, a ajouté: « Nous sommes vraiment excités pour ce prochain chapitre – il y a beaucoup d’excitation à venir. Camilla sera une maman fantastique – elle est vraiment douée avec les enfants. »

Camilla a répondu: « Chris va être un grand père. Il est toujours en mouvement. Il veut toujours courir partout. »

Le couple a récemment déménagé aux États-Unis, mais au lieu d’un déménagement prévu à San Diego où Robshaw a signé avec la Major League Rugby side San Diego Legion, ils ont été basés à Las Vegas où l’équipe a déménagé temporairement en raison de la prévalence de Covid- 19 dans le sud de la Californie.

Camilla a déclaré: « Je pense que ce sera cool que le certificat de naissance du bébé dise: » Né à Las Vegas « .

Le couple a déclaré qu’il s’inspirerait du duc et de la duchesse de Sussex, qui élèvent également un enfant aux États-Unis.







Ils ont rencontré Harry, qui est le patron de la Rugby Football League, à plusieurs reprises, avec Chris louant le royal.

En parlant de son ancienne équipe, il a déclaré: « Harry est un gars formidable, il a toujours été très favorable. Lors de sa dernière visite aux Harlequins, je lui ai donné un haut de rugby pour Archie.

« J’espère qu’ils continueront à bien réussir en Amérique. Nous devrons l’inviter, lui et sa famille, à venir nous rendre visite à San Diego. »

Camilla a ajouté: « Je les adore. Meghan est belle et intelligente et j’aime le fait qu’elle se batte pour des causes qui lui tenaient à cœur avant de devenir royale, et comment ils ont créé leur fondation caritative. »

Elle et Chris se sont mariés lors d’une cérémonie humaniste en Provence, en France – leur endroit «de rêve» – devant 50 invités en 2018.

