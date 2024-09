Chris Rigg, le jeune prodige de 17 ans de Sunderland, analyse son brillant but en talonnade

Une heure après le coup de sifflet final sur le score de 1-0 entre Sunderland et Middlesbrough, Chris Rigg réapparaît sur le terrain où il vient de régler un derby local avec un tour de magie improvisé, une talonnade venue de nulle part qui a fait haleter le stade et fait prendre conscience au public national.

Le filet a été retiré et les jardiniers de Sunderland tondent bruyamment la pelouse derrière Rigg, mais le garçon qui avait 17 ans en juin accepte de se replonger dans son moment brillant avec L’Athlétique.

Même lui semble un peu surpris quand il nous en parle, mais un gagnant de ce type, c’est un rêve, un instinct, ce n’est pas un plan.

Le but de la 24e minute est inscrit par le gardien de but de Sunderland, Anthony Patterson, et au moment où sa longue passe arrive à Romaine Mundle sur la gauche de Sunderland, Rigg est dans le cercle central, prêt à avancer.

« Il faut probablement juste suivre », répond-il lorsqu’on lui demande ce qui se passe dans sa tête à ce stade. « Parce que je sais que lorsque Pat reçoit le ballon, il aime tirer. Et parfois, on a de la chance. Et j’ai eu de la chance là-dessus. Il suffit de suivre. »

Pat, c’est Patrick Roberts, l’ailier droit gaucher de Sunderland, qui a été trouvé par Mundle. Lorsque Roberts prend possession du ballon, il court vers la défense et tire, comme Rigg s’y attend.

Les attentes sont modérées car le ballon est envoyé bas et dans la défense de Boro. Mais Rigg court toujours.

George Edmundson étend une jambe pour bloquer le tir et détourne le ballon vers le but. Le gardien Seny Dieng est pris à contre-pied et s’allonge au sol. Le ballon est perdu.

Comme il le dit, Rigg s’en occupe en premier. Comment s’est déroulé son premier contact ?

Il sourit de cette imperfection, puis montre avec ses deux pieds comment il a essayé de reprendre le contrôle. « Cela a pris le ballon loin du gardien », dit Rigg à propos du premier contact. « C’était la seule chose que j’aurais pu faire parce que le ballon est tombé juste devant lui, alors j’ai dû le lui retirer. Je me suis dit : « Oh, non, je l’ai pris trop loin ».

Et ensuite ? « La seule chose que je pouvais faire, c’était de faire un talon arrière. »

Ce n’était pas la seule chose. Le ballon était en route vers la ligne de but, l’angle était étroit et au mieux, Rigg semblait pouvoir le garder en jeu. Mais il produit ensuite une talonnade en courant. Peu de gens y penseraient, et encore moins l’exécuteraient, surtout quelqu’un qui a eu 17 ans il y a trois mois en jouant contre des hommes devant 43 000 fans.

Chris Rigg, saluez-moi ! 🔥 pic.twitter.com/jwCquWElwG — Sky Sports Football (@SkyFootball) 21 septembre 2024

Chris Rigg, 17 ans, avec un joli but du talon arrière pour Sunderland 😱 pic.twitter.com/O1tI5cdIhP — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 21 septembre 2024

« C’est entré, j’étais tout excité après ça », dit-il en regardant les images de ses coéquipiers lui sautant dessus.

« C’est pas cool, non ? C’est pas cool ? », s’exclame le commentateur sur Sky Sports.

Nous lui avons demandé s’il avait déjà fait ça à l’entraînement. Rigg a ri : « Non, non, je ne suis même pas très bon à l’entraînement. »

Un autre angle du talon arrière de Riggy… pourquoi pas ? 🎬🤩 pic.twitter.com/xYuYhC1iUL — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 22 septembre 2024

L’autodérision le mènera loin, tout comme la confiance en soi. Rigg raconte comment il a rejoint Sunderland à l’âge de cinq ans et ses premiers pas sur le terrain pour « divertir » les joueurs des moins de neuf ans à la mi-temps : « C’était incroyable. J’étais probablement plus nerveux à l’époque.

« C’est tellement bien de le faire. Même si c’est la mi-temps et que le stade est à moitié vide, c’est ce dont on rêve quand on est petit, jouer dans un stade devant des supporters. »



Rigg rugit de joie après son moment de magie (Owen Humphreys/PA Images via Getty Images)

Il a fait ses débuts au Stadium of Light à l’âge de 15 ans en janvier dernier, avant de jouer ici en FA Youth Cup. Il est nerveux, dit-il, mais il ne le montre pas, et à propos de son style, il dit : « Je pourrais dire que je suis juste un milieu de terrain traditionnel. J’aime attaquer, j’aime défendre. Je peux faire les deux. Je peux y ajouter quelque chose. Et comme vous pouvez le voir, j’aime aussi faire des tacles. Une sorte de milieu de terrain box-to-box. »

Lorsqu’on lui demande quels sont les milieux de terrain qu’il admire, il se rend soudain compte qu’ils jouent peut-être encore, tant Rigg est jeune. Effectivement, « Modric » est le premier nom qu’il mentionne ; et « vous regardez des clips de Zidane, Lampard et Gerrard ».

Puis un éclair d’autodétermination, comme on peut le voir sur le terrain : « Je ne veux pas être Steven Gerrard, je veux être Chris Rigg. Mais ce genre de joueurs. »

Il est mesuré dans son ton. Maintenir l’équilibre entre l’attente légitime concernant Rigg et la connaissance des dures réalités du football professionnel est notre responsabilité. Sa jeunesse doit être soulignée et réaffirmée – il aura encore 17 ans à la fin de la saison.

Rigg est le nom le plus souvent cité dans une équipe jeune qui se développe à un rythme soutenu. Des recruteurs de toute l’Europe demandent désormais des places au Stadium of Light. L’âge moyen de l’équipe de samedi était de 23,1 ans et il s’agissait d’une cinquième victoire en six matchs de championnat sous la direction de Regis Le Bris, le nouveau venu de l’été.

L’enthousiasme monte à Wearside alors que l’automne s’installe et que Rigg, qui a été persuadé de signer son premier contrat professionnel en juillet, est le jeune porte-drapeau d’une équipe qui occupe la deuxième place du classement. Watford se rendra ensuite à l’extérieur.

« Je ne pense pas que l’âge soit un problème, a déclaré Le Bris. On peut avoir un haut niveau de maturité à 17 ans et un niveau de maturité faible à 30 ans. Cela dépend de la personnalité et des joueurs. »



La jeune équipe de Le Bris a remporté cinq de ses six premiers matchs (Stu Forster/Getty Images)

« Chris Rigg est un bon symbole de ce que nous voulons créer et construire en tant qu’équipe et en tant que club. Il veut toujours s’améliorer, il veut toujours comprendre le jeu. Il a cette personnalité et ce caractère pour jouer quelles que soient les circonstances. J’aime ça. »

Le Bris ne fait cependant pas de grandes projections sur la direction que prendra la carrière de Rigg. Le Français rigole quand on lui demande si le capitaine de l’équipe d’Angleterre des moins de 18 ans peut continuer à être sélectionné en équipe nationale senior à l’avenir.

« Je l’espère, a-t-il dit. C’est la régularité. On peut faire un, deux, trois, quatre, cinq matchs, mais la réalité du haut niveau c’est de faire une saison entière et plusieurs saisons. Il a beaucoup de choses à développer mais cette attitude est très intéressante. »

Un pas – ou un talon arrière – à la fois.

(Photo du haut : Rigg contorsionne son corps pour marquer son talon arrière ; par Ian Horrocks/Sunderland AFC via Getty Images)