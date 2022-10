Chris Redd s’exprime pour la première fois après l’attaque au NYC Comedy Show Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Chris Rouge a finalement pris la parole et a répondu aux informations selon lesquelles il avait été attaqué à l’extérieur de la Comedy Cellar dans une histoire Instagram le dimanche 30 octobre. Le comique, 37 ans, a révélé qu’il se remettait rapidement et a déclaré qu’il reprendrait bientôt la route, et il a assuré aux fans qui avaient des billets pour des spectacles annulés qu’il les rattraperait bientôt.

L’ancien Saturday Night Live L’acteur a révélé qu’il était reconnaissant pour les mots aimables depuis l’incident sur son histoire Instagram. “Je me suis reposé comme un fou mais je veux dire merci pour tous les messages d’amour, les blagues et l’inquiétude !” il a écrit, par Personnes. “Je vais bien et je guéris vite !”

À la fin de sa mise à jour, Chris a également applaudi les informations selon lesquelles il aurait été volé lors de l’incident, mais il a semblé prendre les affirmations avec humour. “PERSONNE N’A ARROTÉ MA CHAÎNE BRO !!! VOUS ALLEZ ÉCRIRE N’IMPORTE QUOI”, a-t-il écrit.

Avant qu’il n’explique qu’il n’a pas été volé, le SNL alun semblait ravi de pouvoir se produire à nouveau bientôt. “Pour tous les spectacles que j’ai manqués, je remettrai à l’horaire, donc si vous avez acheté des billets, SIT TIGHT AND I GOT YOU. Je serai debout et je parlerai de bonnes conneries très bientôt », a écrit Chris.

L’attaque a eu lieu le mercredi 26 octobre. Après l’attaque, Chris devait se produire au City Winery de New York ainsi qu’au Comedy Cellar. Le spectacle de City Winery a été annulé “en raison d’un conflit d’horaire imprévu”. Il n’a pas non plus joué lors d’une apparition prévue au Comedy Cellar alors qu’il se remettait.

Outre l’attaque, Chris se prépare à sortir son prochain spécial HBO Max Pourquoi suis-je comme ça ? La spéciale devrait arriver sur le streamer le 3 novembre. Chris a partagé l’une de ses blagues sur son compte Instagram quelques jours après l’attaque, avec une légende qui disait : “Je vous aime tous.” Des tonnes de fans et d’autres bandes dessinées ont partagé leurs meilleurs vœux pour lui.