Chris Redd de “SNL” sort avec l’ex-femme de Kenan Thompson

CHris Redd serait en couple avec l’ex-femme de la co-vedette Kenan Thompson et même si les gens pourraient penser que c’est répugnant, Kenan ne serait pas dérangé.

En mai, l’acteur Kenan Thompson et sa femme Christina ont décidé de mettre fin à leur mariage de 11 ans. Apparemment, le couple vivait déjà des vies séparées et avait l’intention de divorcer depuis 2019. Comme on peut supposer que la pandémie a joué un rôle énorme dans certains des retards dans la finalisation du divorce, et maintenant il y a un intéressant mise à jour pour signaler leur séparation.

Chris Redd sort avec l’ex-femme de Kenan Thompson, apparemment pas de mauvais sang entre les deux

Selon TMZalors que les deux ont évolué depuis leur mariage, l’ex-femme de Kenan n’a pas bougé trop loin car elle sort maintenant avec son ancien Saturday Night Live l’acteur Chris Redd.

Chris participe également à l’émission éponyme de Kenan.

En ce qui concerne la réaction de Kenan à la situation, on dit qu’il est aussi cool et calme que jamais et qu’il n’aurait aucun mauvais sang pour les deux parties.

Tant que nous avons vu Kenan sous les projecteurs, nous devrions savoir que rien ne le sortira jamais de son personnage. Chris Redd a récemment annoncé son départ de Saturday Night Live et bien sûr, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Kenan l’aurait peut-être fait virer, mais ce n’est apparemment pas vrai du tout.

Kenan et Christina semblent tous deux heureux de sortir avec d’autres personnes et se concentrent sur la coparentalité de leurs deux enfants.