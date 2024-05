Chris Pratt révèle comment il a gaspillé son premier chèque de paie de 75 000 $ : « C’est allé très vite »

L’acteur Marvel et star de « Jurassic World » a parcouru un long chemin depuis ses années dans « Parks and Recreation » à la télévision, mais il a récemment a déclaré à Sway Calloway de SiriusXM que ses premiers 75 000 $ n’ont pas duré longtemps, rappelant que « c’est parti très vite ».

« J’avais l’impression que je ne manquerais jamais d’argent », a déclaré Pratt. « Le premier chèque de paie que j’ai reçu, je me suis dit : « Tu es sérieux ? » … J’avais vécu avec très peu d’argent pendant longtemps, donc le premier gros travail que j’ai obtenu — je me souviens que cela s’appelait un travail de l’annexe F, et c’était un téléfilm.