Chris Pratt a qualifié sa femme Katherine Schwarzenegger de « maman géniale » dans un doux message d’anniversaire.

La star de Jurassic World, 41 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour souhaiter à sa femme un joyeux 31e anniversaire.

Chris a légendé le message: « Joyeux anniversaire ma chérie! Vous avez apporté tellement de lumière dans ma vie.

«Je suis tellement contente d’être à la maison avec toi et Lyla. Tu es une maman formidable, une belle-mère formidable, une épouse, une fille, une sœur et une amie formidables.

« Le monde est plus brillant avec toi. Je suis un homme chanceux. »

La star des Gardiens de la Galaxie a terminé en délivrant un message de gratitude à sa femme.







(Image: prattprattpratt / Instagram)



Il a conclu: « Merci pour l’amour, le soutien et le partenariat. Je vous aime. »

Le couple partage une fille de quatre mois nommée Lyla Marie.

Chris a également un fils de huit ans nommé Jack, issu de son ancien mariage avec sa compatriote star hollywoodienne Anna Faris, avec qui il était marié de 2009 à 2018.

Il a épousé la fille d’Arnold Schwarzenegger, Katherine, le 8 juin 2019.

Plus tôt cette année, Chris a fait l’objet de beaucoup de dérision sur les réseaux sociaux, le qualifiant de « pire Chris à Hollywood » en raison de ses croyances religieuses et politiques perçues.







(Image: Getty Images pour Disney)



Un certain nombre de co-stars hollywoodiennes de Chris sont venus à sa défense, y compris Avengers: Endgame co-star Robert Downey Jr.

L’acteur d’Iron Man a posté: « Quel monde … Les ‘sans péché’ jettent des pierres sur mon frère, Chris Pratt … Un vrai chrétien qui vit par principe, n’a jamais rien démontré d’autre que de la positivité et de la gratitude …

« ET il vient de se marier dans une famille qui fait de la place au discours civil et (tout simplement) INSISTE sur le service comme valeur la plus élevée.

«Si vous êtes en désaccord avec Chris … j’ai une idée nouvelle.

« Supprimez vos comptes de réseaux sociaux, asseyez-vous avec vos PROPRES défauts de caractère, travaillez-les, puis célébrez votre humanité … »







(Image: WireImage)



Pendant ce temps, la star des Avengers de Robert, Mark Ruffalo, a également participé à la défense de Chris.

Mark a écrit sur Twitter: « Vous tous, @prattprattpratt est un homme aussi solide qu’il y a. Je le connais personnellement, et au lieu de jeter des critiques, regardez comment il vit sa vie.

« Il n’est tout simplement pas ouvertement politique en règle générale. C’est une distraction. Gardons nos yeux sur le prix, mes amis. Nous sommes si proches maintenant. »

Katherine elle-même a également défendu son mari sur les réseaux sociaux au milieu de comparaisons avec d’autres acteurs nommés Chris.







(Image: FilmMagic)



Elle a demandé: «Est-ce vraiment ce dont nous avons besoin?

«Il se passe tellement de choses dans le monde et les gens luttent de tant de manières. Être méchant, c’est si hier.

« Il y a assez de place pour aimer tous ces gars. L’amour est ce dont nous n’avons pas besoin de méchanceté et d’intimidation. Essayons ça. »

