Chris Pratt partage une vidéo amusante: “Pour votre information – les hommes portent aussi du Spanx”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Chris Pratt s’amuse avec ses abonnés Instagram.

La star de “Jurassic World Dominion” s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo de lui dansant et chantant dans le miroir tout en montrant sa tenue du jour.

“J’ai mes vêtements Owen ici. Ma garde-robe ici avec du Spanx que je porte sur mes tripes”, a-t-il chanté. “Ensuite, j’ai eu la chemise qui dit” Jésus t’aime “. Et devinez quoi ? Ouais, il le fait.

Pratt, 43 ans, s’est tourné vers le miroir pleine longueur devant lui pour montrer son look: “Regardez mes cheveux. Ne sont-ils pas si bons. Ils bougent vraiment alors qu’ils ne devraient probablement pas parce qu’ils ont tellement de laque à l’intérieur.”

CHRIS PRATT EXPLIQUE L’IMPORTANCE DE REPRÉSENTER CORRECTEMENT MILITAIRE AVANT LA BAISSE DE LA « LISTE TERMINALE »

La star a conclu la vidéo en montrant une photo de sa femme, Katherine Schwarzenegger, et lui-même tenant deux moutons. “J’ai trouvé ça quand on était sur le plateau #JurassicWorldDominion – j’espère que vous passerez tous une bonne journée et pour info – les hommes portent aussi du Spanx”, a-t-il légendé la vidéo.

En août, Pratt s’est encore amusé sur Instagram lorsqu’il a appelé les “critiques éveillés” sur le site Web Rotten Tomatoes qui ont certifié sa nouvelle émission Amazon Prime, “The Terminal List”, comme “pourrie”.

Le spectacle suit le personnage de Pratt, le commandant des Navy SEAL James Reece, qui est déterminé à découvrir qui a tué son peloton et à se venger.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Alors que les critiques n’étaient pas satisfaits de la production, de nombreux fans sont immédiatement venus à la rescousse de Pratt, le score d’audience sur le site de critique étant de 94% “frais”.

Dans un geste effronté, la star de “Wanted” a repris son histoire sur Instagram, partageant un rapport qui suggérait que l’acteur avait défié les “critiques éveillés”.

Dans un post de suivi, Pratt a partagé une photo du tristement célèbre Dr. Evil des films “Austin Powers”, faisant référence au nombre énorme de personnes qui avaient diffusé son émission sur Prime Video et ont clairement ignoré tout commentaire négatif.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Selon les rapports de Nielsen, au moins 1,6 milliard de minutes ont été consacrées à la diffusion en continu de la nouvelle émission de Pratt.

Caroline Thayer de Fox News a contribué à ce rapport.