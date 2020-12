Chris Pratt a partagé le plus doux hommage à sa femme Katherine Schwarzenegger le jour de son 31e anniversaire, son premier anniversaire en tant que nouvelle maman, et a donné aux fans un autre regard rare sur leur petite fille.

L’homme de 41 ans gardiens de la Galaxie star et l’auteur et fille aînée de Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver a accueilli leur premier enfant, fille Lyla Maria Schwarzenegger Pratt, en août. Le dimanche 13 décembre, Chris a posté sur Instagram un collage de photos de Katherine en hommage à son anniversaire.

L’une des photos la montre dans les bras de leur fille âgée de 4 mois, qui porte une tenue rose et dont le visage est couvert par un graphique du Père Noël, sur lequel un fan a plaisanté: « Votre bébé ressemble beaucoup au Père Noël. «

« Bon anniversaire chérie! » Chris a écrit. «Tu as apporté tellement de lumière dans ma vie. Je suis tellement contente d’être à la maison avec toi et Lyla.

L’acteur, qui a également un fils de 8 ans issu de son précédent mariage avec Anna Faris, a continué: «Vous êtes une maman formidable, une belle-mère formidable, une épouse, une fille, une sœur et une amie formidables. partenariat. Je t’aime. «

Katherine a commenté en réponse, « Awww je t’aime. »