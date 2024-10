Chris Pratt ne supporte pas les célébrités aux « attitudes merdiques »

Nous avons tous entendu des histoires sur nos stars préférées agissant comme des imbéciles sur le plateau, qu’il s’agisse de s’en prendre aux acteurs et aux membres de l’équipe ou de se présenter quand bon leur semble parce qu’elles savent que les caméras ne fonctionneront pas sans elles. Et nous les avons vus se comporter de manière assez grincheuse en public également, même s’il est difficile de leur reprocher de ne pas vouloir être dérangés à chaque fois qu’ils quittent la maison. Et s’il réussissait, Chris Pratt veillerait à ce que chaque célébrité soit agréable et patiente, tant sur le plateau qu’avec les fans.

Apparaissant au New York Comic Con (via Personnes), Chris Pratt s’est adressé à ses collègues stars d’Hollywood, en particulier à celles qui se transforment en primadonna sur le tournage. « Écoutez, ces gars-là peuvent en témoigner, parce qu’ils sont pareils, il n’y a pas de place pour des attitudes merdiques là-bas. Vous ne pouvez pas avoir une mauvaise… vous ne pouvez pas avoir une mauvaise attitude dans le cinéma, cela gâche tout pour tout le monde, et puis vous ne durez pas longtemps. Il a ajouté, « Ça craint quand les gens ont une attitude merdique. Alors quand vous arrivez sur le plateau, il n’y a aucune raison pour que vous le fassiez… Du genre : « Oh, est-ce que tu as du mal à vivre ton rêve ? Est-ce que c’est dur pour toi aujourd’hui ? Genre, viens et sors ta tête. Amusez-vous. »

Chris Pratt semble en effet s’amuser autant que possible sur et en dehors du plateau, ses co-stars louant souvent sa personnalité et son sang-froid et ses fans le reconnaissant en public. Bon sang, le mec est même patient avec les rôdeurs de TMZ, pour vous donner une idée de à quel point il est conscient de sa personnalité.

Chris Pratt a récemment terminé son mandat en tant que Star-Lord (ou l’a-t-il… ?) et a interprété deux personnages emblématiques, Mario et Garfield. Son prochain film, L’État électriquefera ses débuts sur Netflix en mars et met en vedette Millie Bobby Brown, Ke Huy Quan, Stanley Tucci et Giancarlo Esposito, avec des voix comme Jason Alexander, Woody Harrelson, Billy Bob Thornton, Brian Cox, et plus encore. On ne sait pas encore si Cox était dans une de ses humeurs ou non…

Que pensez-vous des histoires de célébrités agissant de manière non professionnelle sur le plateau ? Est-ce que cela change votre image d’eux ou cela n’a pas d’importance ? Donnez-nous votre avis dans la section commentaires ci-dessous.