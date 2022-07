Chris Pratt ne jouera jamais Indiana Jones car il a peur d’Harrison Ford

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Chris Pratt a mis fin aux rumeurs selon lesquelles il serait intéressé à reprendre le rôle d’Indiana Jones, et pour une raison très intéressante.

Lors d’une récente apparition sur le podcast “Happy Sad Confused”, Pratt a évoqué la possibilité de reprendre le rôle emblématique de Harrison Ford dans des remakes potentiels du film, affirmant que cela n’arriverait jamais.

L’acteur de “Jurassic World Dominion” a poursuivi en expliquant la raison pour laquelle il refusera à jamais le rôle du célèbre archéologue parce qu’il a peur que le fantôme de Ford revienne le hanter s’il le fait.

“Non, ils ne font pas ‘Indiana Jones’ avec Harrison Ford”, a demandé Pratt pendant le podcast. “Tout ce que je sais, c’est qu’une fois j’ai vu une citation d’Harrison Ford et je ne sais même pas si c’était vraiment lui, mais c’était assez pour m’effrayer, c’était comme, ‘Quand je meurs, Indiana Jones meurt.’ Et je me dis, est-ce que je vais être hanté par le fantôme d’Harrison Ford un jour où il mourra si je joue…?”

Lors d’une apparition en 2019 dans “The Today Show”, Ford a clairement indiqué qu’il était le seul et unique Indiana Jones en notant : “Je suis Indiana Jones. Quand je suis parti, il est parti. C’est facile.” Cela ne laisse pas beaucoup de place à quelqu’un de nouveau pour intervenir et s’approprier le rôle.

Il est clair qu’Indiana Jones est un personnage auquel Ford est attaché, car il revient sans cesse dans le rôle. Il est récemment revenu dans la franchise pour son cinquième opus, quelque chose que la co-vedette Antonio Bandera a qualifié d’incroyable à voir.

“Le premier jour où je suis arrivé, j’étais dans la caravane de maquillage, et je me suis retourné et il était là dans le costume complet d’Indiana avec le chapeau et le fouet”, a déclaré Banderas à USA Today plus tôt cette année. “Je me souviens encore de la première fois où j’ai vu ‘Indiana Jones’ dans un théâtre et la foule en était folle. Je me suis dit : ‘C’est comme revenir à l’ancienne aventure (des films) d’une manière complètement différente.'”

Bien que Pratt ait déclaré qu’il ne jouerait jamais le rôle principal dans cette franchise, il n’est pas étranger à jouer dans de grands films de franchise à succès. Il joue actuellement le rôle principal dans le troisième volet de la franchise “Guardians of the Galaxy” et fait fréquemment des apparitions dans d’autres films Marvel. Il était également le chef de file de la dernière trilogie “Jurassic World”.

Le cinquième film “Indiana Jones” devrait sortir le 30 juin 2023 et le troisième film “Les Gardiens de la Galaxie” devrait sortir le 5 mai 2023.