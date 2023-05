Chris Pratt laisse Anna Faris hors de l’hommage de la fête des mères 2023 – Hollywood Life

Voir la galerie





Chris Pratt43 ans, a bouleversé Internet en quittant son ex-femme Anna Faris46 ans, lors de son hommage à la fête des mères le 14 mai. L’acteur Marvel a rendu hommage à sa femme Catherine Schwarzenegger33 ans, sa maman Kathy Pratet sa belle-mère Maria Shrivermais a omis de mentionner Anna, qui est la mère de son fils de 10 ans Jack. Chris était marié à Lapin de maison actrice pendant huit ans, avant son mariage avec Katherine, avec qui il partage des filles Lyla2 et Éloïse11 mois.

« Bonne fête des mères à toutes les mères », Chris a commencé son hommage sur Instagram, accompagné d’une photo de lui-même, Katherine, Kathy et Maria. « Particulièrement reconnaissant aujourd’hui pour Katherine. Vous êtes un partenaire formidable. Vous m’avez fourni une vie si bénie. Nos deux filles ont tellement de chance de t’avoir et tu es la meilleure belle-mère de Jack », a-t-il déclaré. Le gardiens de la Galaxie La star a ensuite célébré Kathy et Maria dans son message, ainsi que « toutes les autres mamans de ma vie ». Il n’a jamais mentionné Anna par son nom dans l’hommage.

Chris snobant Anna l’a fait pas bien avec les fans, qui ont appelé le père de trois enfants dans la section des commentaires. « Cela ne vous aurait pas tué de reconnaître la mère de votre premier enfant par son nom, comme vraiment ! » un fan a écrit. Une autre personne a dit: « Mec, tu dois savoir… lire la pièce. » Cependant, certains fans ont défendu Chris et ont souligné qu’Anna n’avait pas reconnu son ex le jour de la fête des pères ces dernières années. Pourtant, ce n’était pas un bon look pour Chris, surtout à cause du drame du passé.

Chris a précédemment bouleversé les fans lorsqu’il a félicité Katherine en novembre 2021 pour lui avoir donné une « fille magnifique en bonne santé », ce qui a été interprété comme insensible puisque le fils de Chris et Anna est né prématuré. Le Monde jurassique La star a abordé le drame en ligne des mois plus tard et a admis qu’il avait « pleuré » à cause du contrecoup.

« Un tas d’articles sont sortis et ont dit: » C’est tellement loufoque. Je n’arrive pas à croire que Chris Pratt la remercierait pour un en bonne santé fille lorsque son premier enfant est né prématurément. C’est une telle fouille pour son ex-femme », se souvient-il dans une interview de juin 2022 avec La santé des hommes. «Et je me dis, c’est foutu. Mon fils lira ça un jour. Il a neuf ans. Et c’est gravé dans la pierre numérique.

Chris et Anna ont accueilli leur fils dans le monde en 2012. Il est né environ neuf semaines plus tôt et a passé un mois dans l’unité de soins intensifs néonatals, selon Personnes. Le couple s’est séparé en 2017 et tous deux ont retrouvé l’amour avec de nouveaux partenaires. Chris s’est marié Arnold Schwarzeneggerla fille de en juin 2019, tandis qu’Anna marchait dans l’allée avec le directeur de la photographie Michel Barrette en 2021.

