Chris Pratt Katherine Schwarzenegger attend de connaître le sexe du bébé n°3 à la naissance

Chris Pratt et son épouse Katherine Schwarzenegger Pratt souhaitent connaître le sexe de leur troisième bébé en route, mais pas maintenant.

L’acteur de 45 ans est apparu dans un récent épisode de Aujourd’hui le 17 octobre avec sa co-vedette Millie Bobbie Brown pour la promotion de leur nouveau film L’électrique.

Au cours de la conversation, Chris a donné quelques aperçus de son prochain bébé et de celui de Katherine, enceinte.

L’animatrice Savannah Guthrie a demandé à l’acteur : « Vous n’êtes évidemment pas obligé de nous le dire, mais savez-vous si c’est un garçon ou une fille ? »

« Nous ne savons pas! » il a répondu.

« J’ai mon fils Jack, puis les deux filles. Donc on ne sait pas, on va attendre. On attend et on est surpris ce jour-là », a poursuivi l’acteur de Marvel.

« Et il ne ment pas, je peux le dire. Il ne sait vraiment pas. » Brown intervint.

« J’ai une intuition mais je ne dirai pas ce que c’est au cas où je me tromperais et que l’enfant verrait cette pièce et cela le confondrait. Alors un jour, mon enfant, tu sauras que je savais. Je savais exactement qui tu étais, » Le Monde jurassique star a en outre noté.

Il est pertinent de mentionner qu’avec ses deux filles Lyla, 4 ans et Eloise, 2 ans, qu’il partage avec Katherine, Chris est également père d’un fils de 12 ans qu’il partage avec son ex-femme Anna Faris.