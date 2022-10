Chris Pratt exprime Mario dans la bande-annonce de Super Mario Bros., et les fans ne l’aiment pas

La bande-annonce très attendue du film Super Mario Bros. arrivé jeudi, et naturellement, les fans ont eu de nombreuses réactions en entendant des acteurs célèbres exprimer les personnages de jeux vidéo classiques. Jack Black a rugi en tant que Bowser (il va être génial) et Keegan-Michael Key en tant que Toad. Mais la voix que tout le monde attendait était Chris Pratt dans le rôle de Mario, le plombier en salopette qui est peut-être le visage le plus célèbre des jeux vidéo.

Le visage était beau – Mario animé a sa moustache, sa casquette rouge, sa salopette en jean. Mais quand les fans ont finalement pu entendre Pratt parler (il n’a presque rien dit) dans la voix de Mario … eh bien, cela ressemblait à celui de Pratt. Il est compréhensible qu’il n’allait pas utiliser la voix stéréotypée italienne exagérée “C’est moi, Mario” qui est si associée à Mario, mais pourrait-il faire quelque chose de différent? Découvrez la joie de La voix de l’acteur de doublage du jeu vidéo Mario Charles Martinet. Quelqu’un a noté dans les commentaires YouTube de cette vidéo que Martinet avait “l’énergie de Robin Williams”, et c’est exactement ce dont Mario a besoin.

Les téléspectateurs semblaient d’accord. L’un d’eux a écrit : “Qui aurait pensé que la grande voix secrète de Chris Pratt dans le film Mario serait sa voix normale ?”

qui aurait pensé que la grande voix secrète de chris pratt dans le film mario serait sa voix normale — Disque dur (@HardDriveMag) 6 octobre 2022

LMFAO littéralement

Chris n’essaie même pas parce qu’il est une célébrité et non un doubleur — ZorosWaifu (@WaifuZoros) 7 octobre 2022

S’il vous plaît, pour l’amour de tout ce qui est saint, veuillez remplacer les lignes de Pratt par quelqu’un d’autre. Mettez Charles Martinet ou quelqu’un qui sonne vraiment comme Mario a sonné toutes ces années. Aimez ou détestez Pratt, il ne sonne tout simplement pas “bien” comme Mario. – MarkOfTheDragon (@MarkOfDragon) 6 octobre 2022

Mais certaines personnes ont approuvé Pratt, arguant qu’une voix exagérée de Mario ne fonctionnerait pas pour un long métrage.

“Je ne suis pas inquiet à ce sujet”, a écrit un téléspectateur. “J’aimerais entendre davantage sa voix de Mario. Cela ressemble toujours à Chris Pratt, mais j’ai aussi entendu un soupçon de Mario là-dedans.”

Je ne m’en soucie pas. J’aimerais entendre plus de sa voix de Mario. Cela ressemble toujours à Chris Pratt, mais j’ai aussi entendu un soupçon de Mario là-dedans. 🙂 — Werewuffe 🐺 ᚢᚠᚠᛖ (@UffeVL) 6 octobre 2022

1 numéro, Martinets Mario est meilleur dans les slogans courts, entendre que pour un long métrage serait une torture, l’accent de Brooklyn que Pratt met est honnêtement meilleur — Xenodev (@ProjectXeno05) 6 octobre 2022

Bien que mario ait la voix italienne stéréotypée dans toutes ses interprétations, je ne lui donne pas nécessairement un accent italien moins lourd, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. C’est juste très différent. — SunriseSlump (@SunriseSlump) 7 octobre 2022

Pratt ou pas Pratt, les fans semblent ravis de voir le film. Un fan a écrit: “C’est un peu triste que tout le monde ait été choqué de voir à quel point c’était incroyable parce que personne ne pensait que ça allait être bon.”

Je suis toujours sous le choc de la façon dont ils ont réussi

C’est un peu triste que tout le monde ait été choqué de voir à quel point c’était incroyable parce que personne ne pensait que ça allait être bon — 🪐𝕆𝕩𝕪𝕘𝕖𝕟🪐 (@SilverRicee2) 7 octobre 2022

Vous pouvez dire que Jack Black a mis une tonne d’amour et de cœur dans sa voix Bowser, tandis que Chris Pratt a juste euh … parlé? Un peu bizarre mais les visuels sont absolument stellaires, et j’adore l’ambiance générale de l’ensemble. Je suis excité pour ce putain de film de Mario. pic.twitter.com/fDrrKEZxcs – CircleToonsHD (@CircleToonsHD) 6 octobre 2022

Le film Super Mario Bros. sort le 7 avril 2023.