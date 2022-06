Chris Pratt explique l’importance de représenter correctement l’armée avant la chute de “The Terminal List”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Chris Pratt a expliqué l’importance de représenter correctement et honorablement l’armée avant la sortie de sa nouvelle série Prime Video “The Terminal List”.

Pratt joue le rôle d’un US Navy SEAL dans “The Terminal List” avec sa co-vedette Taylor Kitsch. Le personnage de Pratt rentre chez lui après que son peloton Navy SEAL soit pris en embuscade pour découvrir que ses proches sont en danger, selon le synopsis de l’émission.

La star de “Zero Dark Thirty” a expliqué en quoi la représentation d’un personnage militaire est différente de celle d’un super-héros dans une récente interview.

“Ce qui rend ces hommes si particulièrement spéciaux, c’est leur mortalité”, a déclaré Pratt. “Vous savez, ils entrent dans ces combats en sachant qu’ils peuvent mourir. Ils ne le font pas parce qu’ils ont un gilet pare-balles et qu’ils sont plus rapides qu’une balle de vitesse … Ce sont des gars qui se soutiennent mutuellement et qui font régulièrement des sacrifices leur vie dans l’exercice de leurs fonctions.”

CHRIS PRATT SURPRIS PAR LES VÉTÉRANS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE À LA PREMIÈRE DE “THE TERMINAL LIST”

“Donc, en jouant à ça, il est important de les ancrer dans la réalité et de ne pas en faire des super-héros”, a-t-il ajouté.

Pratt a été surpris par un groupe de vétérans de la Seconde Guerre mondiale lors de la première de la série.

“C’est un groupe merveilleux d’hommes extraordinaires de la plus grande génération”, a déclaré Pratt à l’Associated Press lors de l’événement.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“ Ce sont des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, et chaque année, ils retournent en pèlerinage en Normandie », a-t-il ajouté. « Ravi de les voir ici. C’était une surprise pour moi. Je ne savais pas qu’ils allaient être ici. Et c’était une opportunité de les rattraper.

“J’ai suivi leur histoire. Et je les ai vus, et je me suis dit : « Oh mon Dieu, on doit passer du temps ensemble. »”

Pratt a révélé qu’il aimerait s’asseoir et parler avec les vétérans.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Vous savez, il n’y a pas assez de temps dans le monde”, a-t-il déclaré au point de vente. “Certainement sur une ligne de presse où tout est de 15 secondes. J’aimerais vraiment m’asseoir et vraiment, vraiment parler avec eux et les honorer pour leur grand sacrifice.”

“The Terminal List” sera disponible pour visionnement le 1er juillet sur Prime Video.