Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger s’embrassent avec 2 enfants – Hollywood Life

Crédit d’image : Boaz / BACKGRID

Du temps en famille! Chris Pratt et Catherine Schwarzenegger étaient juste la maman et le papa les plus mignons à Los Angeles ce week-end. La Parcs et réc star, 43 ans, et sa femme de trois ans, 33 ans, avaient l’air épris alors qu’ils emmenaient leurs deux filles passer une matinée au marché fermier local. Prouvant que le couple était plus amoureux que jamais, Chris n’a pas pu s’empêcher de voler un baiser à sa femme pendant la sortie.

La star des Gardiens de la Galaxie et sa femme auteur étaient habillées en conséquence, portant toutes deux des lunettes de soleil et des casquettes de baseball pour un look incognito. Chris a poussé une poussette pendant que leur fille Lyla, deux, jouaient à côté d’eux, semblant adorables dans une chemise à pois et un chapeau de soleil. Chris s’arrêta un instant et lança un regard affectueux à sa femme, avant de se précipiter pour déposer un baiser sur les lèvres de Katherine.

À l’air super décontractée, la fille de Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver a porté un tee-shirt bleu décontracté et des leggings noirs avec un sweat à capuche rouge noué autour de sa taille. Les baskets New Balance étaient à la fois confortables et chics, comme ses lunettes de soleil de marque. Habillant un peu les choses, Katherine a ajouté des colliers et des bracelets en or délicats. Elle portait ses mèches sombres en queue de cheval basse et est allée avec une lueur sans maquillage.

Le couple a donné naissance à leur deuxième fille, Éloïse, en mai. Chris a annoncé la nouvelle sur Instagram et a déclaré à ses abonnés: “Nous sommes ravis d’annoncer la naissance de notre deuxième fille, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt. Maman et bébé vont bien. Nous nous sentons plus que bénis et reconnaissants.

Chris a aussi un fils nommé Jack, 10, avec ex Anna Faris45. Le couple a divorcé en 2017, mais Anna a récemment parlé de ses liens étroits avec son ex et sa nouvelle épouse, racontant Personnes, “Nous nous rapprochons tous beaucoup plus, et j’apprécie tellement cela… [They’re] très protecteur envers moi, et je veux être très protecteur envers eux. J’apprécie tellement leur soutien.