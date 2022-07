Chris Pratt dit qu’il n’est «pas une personne religieuse», n’a pas fréquenté l’église Hillsong

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Chris Pratt remet les pendules à l’heure.

Dans une interview pour Men’s Health en juillet/août, Pratt, 43 ans, a précisé qu’il n’était “pas une personne religieuse” et qu’il n’avait jamais fréquenté l’église Hillsong. Au fil des ans, l’acteur a été critiqué pour son association avec la religion.

En 2019, la star des “Gardiens de la Galaxie” était liée à l’église Hillsong, qui a été accusée d’être anti-LGBTQ+. Au moment des allégations, il a déclaré: “Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité”.

“Je ne suis jamais allé à Hillsong. Je n’ai jamais été à Hillsong. Je ne connais personne de cette église”, a-t-il expliqué à Men’s Health. Pratt a déclaré qu’il avait décidé de ne pas dire cela à l’époque parce qu’il ne voulait pas “jeter une église sous le bus”.

Pratt a partagé qu’il fréquente occasionnellement l’église Zoe ainsi qu’une église catholique où sa femme, Katherine Schwarzenegger, a grandi.

L’acteur de “Jurassic World Dominion” a partagé que “je ne suis vraiment pas une personne religieuse”, ajoutant : “La religion a été oppressante comme f— pendant longtemps.” Bien qu’il ne se considère pas religieux, Pratt a partagé qu’il avait la foi.

“Je ne savais pas que je deviendrais en quelque sorte le visage de la religion alors que je ne suis vraiment pas une personne religieuse. Je pense qu’il y a une distinction entre être religieux – adhérer aux coutumes créées par l’homme, s’appropriant souvent la crainte réservée à qui Je crois que c’est un Dieu très réel – et l’utiliser pour contrôler les gens, leur soutirer de l’argent, abuser des enfants, voler des terres, justifier la haine”, a-t-il déclaré.

“Quoi qu’il en soit. Le mal qui est dans le cœur de chaque homme s’est glissé sur le dos de la religion et s’est joint à lui.”

Le point de vente a abordé le contrecoup négatif de Pratt qu’il a reçu sur les réseaux sociaux, et il a dit: “Vous ne voulez jamais vous faire prendre à vous plaindre ou quoi que ce soit, parce que j’ai tellement de bénédictions. Je considère vraiment tout comme une bénédiction dans ma vie. [But] pourquoi viennent-ils après moi ?”

En mai, Pratt et sa femme ont accueilli leur deuxième petite fille ensemble. “Nous sommes ravis d’annoncer la naissance de notre deuxième fille, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt”, a écrit le couple sur les réseaux sociaux. “Maman et bébé vont bien. Nous nous sentons plus que bénis et reconnaissants.”

Le couple a accueilli leur première fille, Lyla Maria, en août 2020. Pratt partage son fils, Jack, avec son ex-femme Anna Faris.

En avril, le réalisateur des « Gardiens de la Galaxie » James Gunn a défendu Pratt après qu’un fan ait demandé que l’acteur soit remplacé dans l’univers Marvel.

Gunn a répondu à un fan sur Twitter à l’époque, affirmant que Pratt ne serait “jamais” remplacé par “des croyances totalement fausses”.

« Pour quoi ? A cause de tes fausses croyances à son sujet ? commença Gunn. “Pour quelque chose que quelqu’un d’autre vous a dit à son sujet, ce n’est pas vrai ? Chris Pratt ne serait jamais remplacé en tant que Star-Lord mais, s’il l’était un jour, nous irions tous avec lui.”

Le fan initialement tweeté une photo de Pratt aux côtés de Patrick Wilson, sous-titrant l’image, “Marvel. Écoutez-moi. Juste… remplacez-le.”

Pratt joue le rôle de Star-Lord et sera ensuite vu dans “Thor: Love and Thunder” en juillet et dans “Guardians of the Galaxy Vol. 3” en mai 2023.

En 2020, Pratt a été jugé le “pire Hollywood Chris” dans un défi Internet, qui a conduit sa femme, Katherine Schwarzenegger, et ses co-stars de Marvel, Robert Downey Jr. et Mark Ruffalo, à le défendre sur les réseaux sociaux.

