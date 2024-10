Chris Pratt critique les acteurs pour leurs « mauvaises attitudes »

Chris Pratt n’est pas fan de tous les acteurs avec lesquels il a travaillé.

La star de « Jurassic World », 45 ans, s’est déchaînée sur d’autres célébrités avec lesquelles il a été difficile de travailler sur les plateaux de tournage jeudi lors du panel du Comic-Con de New York pour son prochain film de science-fiction Netflix, « The Electric State ».

« Écoutez, ces gars-là peuvent en témoigner, parce qu’ils sont de la même manière, il n’y a pas de place pour des attitudes s-ty là-bas », a déclaré Pratt sur scène aux côtés de sa co-star Millie Bobby Brown et des réalisateurs Joe et Anthony Russo, selon Personnes.

Chris Pratt au panel « The Electric State » à NYCC 2024. ZUMAPRESS.com

Chris Pratt au New York Comic-Con le 17 octobre. Getty Images pour ReedPop

« On ne peut pas avoir une mauvaise attitude dans le cinéma, ça gâche tout pour tout le monde, et puis on ne dure pas longtemps », a-t-il ajouté.

Pratt a poursuivi : « Ça craint quand les gens ont une attitude merdique. Alors quand vous arrivez sur le plateau, il n’y a aucune raison pour que vous le fassiez… Du genre : « Oh, est-ce que tu as du mal à vivre ton rêve ? Est-ce que c’est dur pour toi aujourd’hui ? Genre, viens et sors ta tête.

Chris Pratt dans « L’État électrique ». Netflix

Mais dans le cas de « The Electric State », Pratt a déclaré avoir passé un bon moment à travailler avec Brown, 20 ans, qu’il a qualifié d’« incroyable ».

« Elle était entourée de tous ces animaux », a déclaré Pratt, rejoint dans le film par Brown, Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Giancarlo Esposito et Stanley Tucci.

Millie Bobby Brown, Chris Pratt dans « L’État électrique ». Photo de Paul Abell/Netflix ©2024

«Elle disait qu’ils criaient « coupez » et qu’elle rentrait chez elle et qu’elle cherchait un foyer pour, comme une chèvre naine à adopter, et organisait un U-Haul rempli de chiots pitbull à emmener dans l’Indiana. Comme si elle avait un cœur si immense, un tel amour pour les animaux », a ajouté la star des « Gardiens de la Galaxie ».

« Et donc nous avons passé un très bon moment. Nous sommes rapidement devenus amis et tu ne peux pas te débarrasser de moi. Désolé. »

Millie Bobby Brown, Chris Pratt au New York Comic-Con le 17 octobre 2024. Getty Images pour ReedPop

« The Electric State » est basé sur le roman graphique de Simon Stålenhag de 2018. Le film se déroule dans une année alternative de 1994 et suit une jeune fille rejointe par un robot dans sa recherche de son frère disparu.

Brown a déclaré lors du panel qu’elle savait qu’elle voulait jouer dans le projet dès qu’elle avait lu le scénario.

Millie Bobby Brown, Chris Pratt dans « L’État électrique ». © 2024 Netflix. Utilisé avec autorisation.

Une scène dans « L’État électrique ». © 2024 Netflix. Utilisé avec autorisation.

«J’ai fait confiance à mon instinct, je l’ai lu et je suis immédiatement tombée amoureuse de la série», a-t-elle expliqué. « Le fait que les Russo soient attachés m’a rendu tellement excité. »

La star de « Stranger Things » a également déclaré qu’elle avait ressenti un lien immédiat avec Pratt lorsqu’elle l’avait vu sur le plateau pour la première fois.

« Il est entré sur le plateau et il a dit : « Hé ! Comme s’il me connaissait depuis toujours », se souvient-elle.

« The Electric State » sort le 14 mars sur Netflix.