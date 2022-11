Chris Pratt, Cher, Harry Styles et d’autres stars soutiennent les candidats politiques avant les élections de mi-mandat

À l’approche des élections de mi-mandat, certaines célébrités ont été franches sur les candidats politiques qu’elles soutiennent.

Chris Pratt a soutenu un candidat politique dimanche, apportant son soutien à le milliardaire Rick Caruso dans la course à la mairie de Los Angeles.

Caruso, qui était auparavant enregistré en tant que républicain, affrontera la députée Karen Bass à mi-parcours de mardi. Bass en est à son sixième mandat représentant le 37e district du Congrès après sa réélection en novembre 2020. Bass et Caruso se présentent pour remplacer le maire démis de ses fonctions Eric Garcetti.

Pendant ce temps, lors d’un concert le mois dernier à Austin, au Texas, Harry Styles a approuvé le démocrate Beto O’Rourke pour le poste de gouverneur du Texas lors du spectacle à guichets fermés auquel O’Rourke a assisté.

Voici un aperçu d’autres stars hollywoodiennes qui ont partagé leurs mentions :

Katy Perry

Katy Perry s’est rendue sur Instagram lundi pour partager qu’elle avait voté pour Rick Caruso à la mairie de Los Angeles. “Je vote pour une myriade de raisons (voir la news) mais surtout parce que Los Angeles est un vrai bordel”, a-t-elle légendé son selfie en votant.

Selena Gomez

Selena Gomez a profité de son histoire Instagram lundi pour partager qu’elle approuvait Beto O’Rourke.

“J’ai eu le plaisir de rencontrer Beto O’Rourke il y a quelques années et j’ai été tellement impressionné par lui. Pour ceux d’entre vous qui vivent dans mon état du Texas, veuillez voter pour lui !”

Rob Schneider

Rob Schneider s’est rendu sur Twitter lundi pour approuver le candidat au poste de gouverneur républicain de l’Arizona, Kari Lake.

“Ma famille a quitté la Californie et a déménagé dans l’État libre de l’Arizona parce que les libertés individuelles ont été piétinées sous couvert de libéralisme qui n’était qu’un autoritarisme déguisé”, a commencé son tweet.

“La vie des Américains a été rendue plus difficile sous ces États dirigés par les démocrates. Je vote pour Kari Lake”, a conclu Schneider.

Jimmy Kimmel

Comédien de fin de soirée Jimmy Kimmel Vendredi, a tweeté une vidéo de son approbation de la sénatrice démocrate du Nevada Catherine Cortez Masto dans sa candidature serrée à la réélection contre le candidat républicain Adam Laxalt.

Dans une publicité de style campagne, Kimmel est apparu sur Twitter et a déclaré aux téléspectateurs : “S’il y a une chose sur laquelle je pense que nous pouvons tous être d’accord, c’est que les personnes déséquilibrées n’ont pas leur place au Sénat. Et c’est pourquoi je n’approuve pas Adam Laxalt .”

Kimmel a affirmé: “14 membres de la propre famille de Laxalt soutiennent son adversaire, Catherine Cortez-Masto. Pourquoi? Parce qu’ils le connaissent.”

Kimmel a clôturé avec une approbation directe de Cortez Masto : “Oubliez de quel côté vous êtes. Le Nevada a besoin d’une personne sensée au Sénat. Catherine Cortez Masto. Je la connais. Nous sommes tous les deux allés au lycée Clark. C’est une bonne personne, une travailleuse acharnée. Et devinez quoi ? Sa famille voter pour elle.”

John legend

John Legend s’est rendu sur Twitter dimanche pour approuver Stacey Abrams au poste de gouverneur de Géorgie.

“Électeurs géorgiens : je fais campagne pour Stacey Abrams au poste de gouverneur ! Nous avons vu à quel point Stacey a travaillé dur pour TOUS les Géorgiens”, a commencé Legend dans son tweet.

“Alors maintenant, faisons l’histoire le 08 novembre. VOTEZ !”

Legend a également exprimé son soutien au candidat au Sénat de l’Ohio, Tim Ryan. Ryan s’est rendu sur Twitter le mois dernier pour partager une vidéo de Legend demandant aux gens de voter pour le politicien.

“Les enjeux n’ont jamais été aussi élevés et nous ne pouvons pas nous permettre de rester les bras croisés”, a déclaré Legend.

cher

Cher soutient non pas un mais deux candidats politiques lors des prochaines élections de mi-mandat.

Dimanche, la “déesse de la pop” s’est rendue sur Twitter pour approuver Kathy Hochul au poste de gouverneur de New York et Catherine Cortez Masto au Sénat.

“Lors de cette élection, ce qui se passe à Vegas ne restera pas à Vegas”, a déclaré Cher dans sa vidéo. Cela affectera tout le pays”, a-t-elle déclaré dans sa vidéo de soutien à Cortez Masto.

“S’il vous plaît, faites une différence et votez pour le sénateur Cortez Masto”, a-t-elle déclaré.

Heather Graham

Heather Graham s’est rendue sur Twitter lundi pour exhorter ses abonnés à sortir et à voter mardi. “Tout le monde va voter mardi et si vous êtes dans mon état d’origine, le Wisconsin, votre vote compte tellement !” elle a écrit.

Graham a écrit un tweet de suivi pour soutenir Mandela Barnes en tant que candidat au Sénat et Tony Evers en tant que gouverneur du Wisconsin.

“Le Wisconsin a la plus ancienne loi anti-avortement du pays qui empêche de nombreux médecins de proposer des avortements aux femmes et est l’une des courses les plus serrées de cette élection”, a déclaré Graham sous-titré sa vidéo en dansant dans une chemise qui disait “Je vais aider et encourager Avortement.”

“Soutenez Mandela Barnes et Tony Evers parce que ces hommes ont juré de protéger les femmes”, a-t-elle poursuivi.

Kerry Washington

La semaine dernière, Kerry Washington s’est rendu sur TikTok pour approuver Stacey Abrams au poste de gouverneur de Géorgie.

Dans la vidéo, on voit Washington danser à côté d’un texte qui dit : “Une femme qui veut des élections équitables et le droit de vote pour tous”.

La vidéo passe ensuite à Abrams qui danse à côté d’un texte qui dit: “La femme qui se bat pour le faire pour la Géorgie.”

Andy Cohen

Andy Cohen s’est rendu sur Twitter lundi pour approuver Trudy Busch Valentine, candidate au Sénat américain dans le Missouri.

“Hé amis du Missouri ! Veuillez envisager de voter pour Trudy Busch Valentine. Elle n’est redevable à personne d’autre que vous. !”

