Chris Pratt bourdonne l’apiculteur pour s’être fait piquer à l’œil et elle répond: “Laissez-moi sauver les abeilles”

Chris Pratt est dans une querelle inattendue en ligne avec un apiculteur !

L’acteur s’est rendu sur Instagram pour parler à ses abonnés d’un incident récent au cours duquel il s’est retrouvé face à face avec une ruche et a déclaré que regarder des vidéos de l’apiculteur Erika Thompson manipulant une ruche “avait créé ce faux sentiment de sécurité” en lui, le conduisant à croire qu’il peut s’occuper tout seul d’une ruche dans son jardin. Il a en fait déjà attaqué des dinosaures et diverses espèces extraterrestres.

“Elle va devant ces ruches et ces abeilles et dit:” Ils sont très calmes aujourd’hui. Je vais retirer l’abeille. Je vais utiliser mes mains nues “”, a déclaré Pratt à propos de Thompson. “J’ai dit, je pense que je peux aussi contrôler les abeilles, alors j’ai vu une ruche il y a deux jours… J’ai juste regardé ces abeilles et puis l’une d’elles est sortie, et ça m’a piqué dans le globe oculaire.”

“Alors, de toute façon, f ** k cette dame abeille”, a conclu Pratt.

CHRIS PRATT APPROUVE LE MILLIARDAIRE RICK CARUSO POUR LA MAIRE APRÈS AVOIR VU LE « DÉCLIN » DE LA VILLE DANS LE « DÉSARRÉAT TOTAL »

Alors qu’il racontait l’histoire, il a enlevé ses lunettes de soleil pour révéler son œil enflé. Il a cependant donné quelques accessoires à Thompson, en la taguant dans la légende du message, en écrivant “@texasbeeworks, tu m’inspires!”

Alors que la majorité de la section des commentaires était remplie d’amis et de fans de Pratt riant de la situation malheureuse de l’acteur, Thompson elle-même ne semblait pas apprécier son histoire, lui disant essentiellement de s’en tenir à la comédie et de laisser les abeilles tranquilles.

“Attends, alors maintenant tu vas être plombier et apiculteur @prattprattpratt ?! Si tu laisses sauver les abeilles à moi et à d’autres professionnels, tu peux te concentrer sur la sauvegarde de la princesse, Mario”, a écrit Thompson dans la section des commentaires.

Thompson fait référence au dernier rôle de Pratt en tant que plombier italien emblématique Mario dans le nouveau film d’animation “The Super Mario Bros. Movie”. Le film est basé sur une franchise de jeux vidéo populaire dans laquelle Mario essaie de sauver son amour, la princesse Peach, du méchant dinosaure Bowser.

Le film mettra en vedette les personnages préférés des fans du jeu vidéo Super Mario Bros., dont Mario, Luigi, la princesse Peach, Bowser, Donkey Kong et le roi pingouin. Dans le film, plutôt que Mario essayant de sauver Peach de Bowser, les deux voyagent à travers le royaume pour trouver Luigi, afin qu’ils puissent s’associer pour abattre Bowser.

Pratt devrait également jouer dans “Guardians of the Galaxy Vol. 3”, le troisième volet de la populaire franchise Marvel. Le troisième film verra le retour de Zoe Saldana en tant que Gamora, et sera la dernière fois qu’elle apparaîtra dans un film de gardiens dans ce rôle, car son personnage est décédé dans un précédent film Avengers.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le nouveau film sera centré sur le personnage de Pratt, Peter Quill, et le reste des gardiens tentent de convertir la planète Knowhere en un espace sûr pour les extraterrestres, mais leur plan est menacé lorsque la planète est attaquée. Cela amène les gardiens à accomplir une dernière mission ensemble.

Pratt a récemment fait la une des journaux pour avoir publié une photo rare de son fils Jack, qu’il partage avec son ex-femme Anna Faris, sur son Instagram. L’ancien couple a été privé concernant leur fils, étant sélectif quant au moment et s’ils montrent son visage au public. Lui et son épouse actuelle, Katherine Schwarzenegger, sont également privés de leurs deux enfants.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Schwarzenegger et Pratt se sont rencontrés en 2018 après sa séparation de Faris en 2017 et se sont mariés un an plus tard en 2019. Leurs filles sont nées en août 2020 et l’autre en mai 2022 respectivement.