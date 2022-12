Chris Pratt arbore une moustache sur le tournage de “The Electric State” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : OG/MEGA

Chris Pratt43 ans, a montré une transformation totale lors du tournage de son prochain film, L’état électrique en Géorgie le 29 novembre. L’acteur portait une perruque et une moustache hirsutes ainsi qu’une garde-robe robuste qui comprenait un t-shirt blanc sale sous un gilet noir, un jean foncé avec une ceinture de style western et des bottes noires. Il a également été rejoint par la co-star Millie Bobby Brownqui portait une veste violette et avait ses longs cheveux blonds lâchés.

Le nouveau film de Chris et Millie parle d’une adolescente orpheline qui “parcourt l’Ouest américain avec un robot doux mais mystérieux et un vagabond excentrique à la recherche de son jeune frère”, selon le film. IMDb page. Jo et Anthony Russo le dirigent et Chris et Millie joueront aux côtés d’autres acteurs de renom comme Stanley Tucci, Giancarlo Esposito, Jenny Ardoise, Brian Cox et Billy Bob Thronton. Il est basé sur le roman graphique du même nom écrit par Simon Stalenhag.

Avant que Chris ne séduit par son nouveau look, il a fait la une des journaux pour avoir été repéré lors d’une sortie en famille avec sa femme Catherine Schwarzenegger et leurs enfants. Ils visitaient le marché fermier local et ont été rejoints par leur plus jeune enfant, âgé de six mois Éloïse. Leur aîné, Lyla2 ans, était également avec eux et a joué aux côtés de ses parents pendant la période de plaisir.

Chris est aussi le père de son fils Jack10 ans, qu’il partage avec son ex Anna Faris. Il l’emmène souvent dans divers endroits avec ses frères et sœurs et sa belle-mère et ils ont toujours l’air de passer un bon moment. Anna a parlé de sa relation de coparentalité avec Chris ainsi que de sa relation avec Katherine, et a admis qu’ils avaient tous une relation amicale étroite qui fonctionnait bien.

“Nous nous rapprochons tous beaucoup plus, et j’apprécie tellement cela… [They’re] très protecteur envers moi, et je veux être très protecteur envers eux. J’apprécie tellement leur soutien », a-t-elle déclaré. Personnes. Chris et Anna se sont mariés de 2009 à 2018.