Chris Pratt a “pleuré” quand les fans ont dit qu’il avait insulté son ex-femme Anna Faris: “Mon fils va lire ça un jour”

Chris Pratt s’ouvre après avoir reçu un contrecoup en ligne.

L’acteur de Marvel, 43 ans, a parlé de la frénésie des médias sociaux qui s’est produite après avoir félicité sa femme, Katherine Schwarzenegger, dans un post Instagram qui mentionnait leur “fille en bonne santé”.

“[Ignoring Twitter comments is] une leçon que j’ai apprise. Ce n’est pas encore une leçon que mon fils a apprise”, a partagé Pratt avec Men’s Health pour leur couverture de juillet/août.

“J’ai dit quelque chose comme : ‘Trouve quelqu’un qui te regarde comme ma femme me regarde.’ Et puis je lui ai donné un peu de merde dans le truc et j’ai dit: “Mais je t’aime. Je suis tellement reconnaissant pour ma femme – elle m’a donné une belle fille en bonne santé”, a déclaré Pratt.

“Et puis un tas d’articles sont sortis et ont dit:” C’est tellement loufoque. Je ne peux pas croire que Chris Pratt la remercierait d’avoir une fille en bonne santé lorsque son premier enfant est né prématurément. C’est une telle fouille pour son ex-femme. “

Après le contrecoup négatif, la star des “Gardiens de la Galaxie” s’inquiétait de l’impact durable que cela aurait sur son fils, Jack, 9 ans.

“C’est foutu. Mon fils va lire ça un jour”, a-t-il dit. “Il a neuf ans. Et c’est gravé dans la pierre numérique. Ça m’a vraiment dérangé, mec. J’en ai pleuré.”

Pratt partage son fils avec son ex-femme Anna Faris.

“J’étais comme, je déteste que ces bénédictions dans ma vie

sont — pour mes proches — un véritable fardeau », a-t-il poursuivi.

Pratt et Faris se sont mariés à Bali en 2009 et ont accueilli Jack en 2012. Le couple a parlé des débuts de Jack dans une interview avec GQ en 2014.

“Il est né à trois livres, et on nous a dit:” OK, vous devez être prêt à élever un enfant ayant des besoins spéciaux “”, a déclaré Faris au point de vente. “Et nous avions l’impression que c’était dévastateur, mais c’était aussi comme, vous savez, ‘Nous pouvons le faire.'”

L’ancien “Parcs et loisirs” a été marié à Faris, 45 ans, de 2009 à 2018. Faris est maintenant mariée au directeur de la photographie Michael Barrett.

L’acteur de “Jurassic World” et Schwarzenegger se sont mariés en juin 2019 et ont depuis accueilli deux filles. Lyla, 2 ans, née en août 2020 et Eloise est née en mai.

Au milieu du contrecoup, Pratt a reçu les éloges de sa belle-mère, Maria Shriver.

“Je veux te rappeler aujourd’hui quel homme bon tu es et quel père formidable tu es pour Jack et Lyla… quel mari formidable tu es pour Katherine… quel gendre formidable tu es pour moi et quel grand sens de l’humour que vous avez”, écrivait Shriver à l’époque. “Élevez-vous au-dessus du bruit. Votre famille vous aime. Quelle belle vie. Je suis fier de vous.”

