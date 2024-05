Chris Pratt a perdu son premier salaire à Hollywood parce qu’il « n’a jamais eu d’argent en grandissant »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Chris Pratt a dû faire quelques ajustements lorsqu’il a commencé à devenir un acteur à succès.

Même si Pratt est l’une des plus grandes stars de cinéma d’aujourd’hui, avec des franchises comme « Jurassic World » et « Les Gardiens de la Galaxie », il n’a pas toujours su gérer son argent, au point que lorsqu’il a reçu son premier gros salaire, il l’a dilapidé. le tout en quelques semaines.

Dans un récent épisode de l’émission de radio « Balancez-vous le matin » Pratt a parlé de son enfance pauvre et de sa vie dans une camionnette à Hawaï avant de réussir. On lui a demandé s’il avait eu du mal à dépenser de l’argent une fois qu’il avait commencé à le rentrer, et il a expliqué qu’il avait le problème inverse.

CHRIS PRATT DIT QUE SA BELLE-MÈRE MARIA SHRIVER LUI A MONTRÉ COMMENT ÉVITER D’ÉLEVER DES « ENFANTS POURRIS » À HOLLYWOOD

« Le premier chèque de paie que j’ai reçu, je me suis dit ‘Tu es sérieux ?' », se souvient-il. Il a également déclaré qu’avec ce chèque, il avait « l’impression que je ne serais jamais à court d’argent ».

Il a poursuivi : « J’avais vécu avec très peu d’argent pendant longtemps, donc le premier gros travail que j’ai obtenu… c’était un téléfilm, j’ai été payé 75 000 $. »

Pour expliquer le sentiment que lui procurait le salaire, il a inventé une rapide parodie de la chanson de George Michael « Careless Whispers », en remplaçant le refrain par « Je ne vais plus jamais attendre, f— vous connards, je suis partir » tout en levant les deux majeurs.

« Et puis environ deux mois plus tard, je me suis demandé ‘Où est passé cet argent ?' », a-t-il ri.

Pratt a déclaré qu’avec ces 75 000 $, il était retourné à Maui, où il avait vécu avant de déménager à Los Angeles, et qu’il avait également voyagé en Australie.

« J’ai parcouru le monde », a-t-il déclaré en plaisantant. « Je me suis dit : ‘Eh bien, je vais probablement investir, je vais probablement acheter un yacht.' »

« Pour moi, c’était une somme d’argent folle », a-t-il expliqué. « Je n’aurais jamais pu imaginer gagner autant d’argent. Et c’est allé très vite. »

La star de « Parks and Recreation » a déclaré que sa famille « n’avait jamais eu d’argent » quand il était enfant et que, de ce fait, il n’avait jamais acquis de « littératie financière ».

« Je ne savais pas quoi faire de l’argent », a admis Pratt. « C’était comme si ça allait arriver, je le dépenserais. Il m’a fallu beaucoup de temps pour m’arrêter et dire: ‘Très bien, je dois devenir sage à ce sujet. Je dois réfléchir à ce que je vais faire.’ faire, comment vais-je arriver au point où si j’arrête de travailler un jour, tout ira toujours bien, et ma famille ira bien.' »

Il a qualifié l’élaboration de ce genre de plan de « l’une des étapes de ma croissance ».

Pratt a déménagé à Maui à 19 ans lorsqu’un ami lui a demandé de l’y rejoindre. Dans le passé, il a parlé ouvertement de son expérience de sans-abri, de vie dans une camionnette sur la plage et de travail de serveur.

L’un de ses clients était l’actrice Rae Dawn Chong, qui lui a demandé d’apparaître dans son premier film, un court métrage intitulé « Cursed Part 3″, sorti en 2000. Il a ensuite occupé quelques emplois d’acteur avant de décrocher son rôle dans » Everwood » en 2002.

Depuis lors, il a connu une carrière extrêmement réussie, se mariant même avec une royauté hollywoodienne en 2019 lorsqu’il a épousé Katherine Schwarzenegger. Le couple partage deux enfants et il a également un fils issu de son premier mariage avec l’actrice Anna Faris.