Chris Poole, qui a fondé la communauté en ligne controversée 4chan avant de rejoindre Google en 2016, a quitté le géant de la recherche après avoir sauté parmi plusieurs groupes au sein de l’entreprise, a appris CNBC.

Le dernier jour officiel de Poole chez Google a eu lieu le 13 avril, selon un référentiel interne consulté par CNBC, qui décrivait son dernier rôle en tant que chef de produit. Souvent, les parts des employés liées à l’embauche sont acquises au bout de cinq ans, bien qu’il ne soit pas clair si c’est une raison du départ de Poole maintenant.

Poole n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires. Google a confirmé que Poole n’y était plus employé.

Poole, surnommé «Moot», a fondé 4chan en 2003 à l’âge de 15 ans. Elle est devenue l’une des communautés en ligne les plus influentes et les plus controversées à ce jour. Rolling Stone célèbre je l’ai appelé un garçon-génie et le «Mark Zuckerberg de l’underground en ligne».

4chan est devenu l’un des premiers paradis Internet pour une liberté d’expression presque sans entraves. Mais au fil du temps, il a été critiqué pour avoir hébergé des pirates informatiques, des images obscènes, du harcèlement et informations divulguées – ciblant souvent les femmes et les groupes minoritaires – et est devenu la cible de multiples poursuites, ainsi que des citations à comparaître du FBI pour menaces de violence publiées sur le site rapports. En 2015, Poole a annoncé son retraite de gérer 4chan et de vendre le site à l’entrepreneur Internet japonais Hiroyuki Nishimura pour un montant non divulgué.

Poole a révélé en 2016 qu’il avait rejoint Google dans le prolongement de son travail, et dans un Publier, a déclaré qu’il utiliserait son «expérience d’une douzaine d’années de création de communautés en ligne» et «se développerait d’une manière que l’on ne peut tout simplement pas faire seul». Il a rejoint en tant que chef de produit dans l’unité photos et flux, qui supervisait les réseaux sociaux efforts sous le VP Bradley Horowitz à l’époque. Cela a suscité des spéculations selon lesquelles l’entreprise l’aurait embauché pour l’aider à réorganiser ses ambitions sur les réseaux sociaux, dont certaines visaient à concurrencer Facebook.

Poole a sauté entre plusieurs rôles différents au cours de ses cinq années. À un moment donné, il serait devenu un partenaire de l’incubateur de start-up de Google, Area 120, qui sortait tout juste de la terre en 2016. Il est ensuite devenu chef de produit dans la division Google Maps, selon Crunchbase.

Certains employés et travailleurs de l’industrie critiqué l’embauche, puisque Google venait de s’engager publiquement en faveur de la diversité et de voir les dirigeants enthousiasme de l’embauche de Poole comme sourd de ton. L’architecte en chef de Google+ Yonatan Zunger a rédigé un Publier défendre Poole et promettre Google Plus ne «deviendrait pas un repaire d’infamie», ajoutant que Poole «allait créer quelque chose de vraiment excitant».

La société a finalement fermé le réseau social en 2018 après avoir gagné peu de force contre Facebook et d’autres sites de médias sociaux.

