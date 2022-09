Chris Pine Tuning Out est le nouveau mème préféré d’Internet

Vous est-il déjà arrivé de vous évanouir pendant qu’un collègue parlait ? Nous y avons tous été. L’acteur Chris Pine a été pris dans un moment tout aussi gênant lors de la conférence de presse du Festival du film de Venise pour son nouveau film Don’t Worry Darling, et c’est devenu un mème amusant.

Voici le contexte: Pine joue dans le thriller psychologique réalisé par Olivia Wilde qui sortira dans les salles américaines le 23 septembre. Bien que peu de gens aient encore vu le film, il fait la une des journaux pour le controverse supposée entourant les relations sur le plateau et d’autres problèmes.

Et maintenant, il y a la photo, prise au Festival du film de Venise avant une projection du film dans laquelle Pine regarde au loin tandis que la co-vedette Harry Styles donne une réponse bizarre à une question. “Je pense, vous savez, ce que je préfère dans le film, c’est qu’il ressemble à un… film”, a déclaré Styles. Les fans avaient beaucoup d’opinions sur ce que pensait exactement Pine.

Beaucoup de gens ont saisi le même mot pour décrire le look de Pine – “dissocier”, comme dans, Pine souhaite vraiment vraiment être ailleurs. (Et comme vous le remarquerez dans ses différentes tenues ci-dessous, Pine n’a pas seulement affiché ce look une seule fois, les fans ont mémorisé diverses photos de différents événements de presse.)

En a écrit un, “Chris Pine ressemblant à une mère de banlieue blanche le matin après une soirée de vin qui pleure.”

Un autre a dit: “Je te comprends, Chris Pine. Moi aussi, je veux me dissocier de ce qui se passe autour de moi.”

Je te comprends, Chris Pine. Moi aussi j’ai envie de me dissocier de ce qui se passe autour de moi. — Flilis Skywalker 🇧🇷 💛❤💙🤍 (@flilisoffexegol) 6 septembre 2022

Olivia Wilde : Florence Pugh est une force. Quand tu regardes ce film, tu vas dire “C’est Florence Pugh”

Harry Styles : Je ne suis pas un acteur, je suis un acteur, vous savez ?

Chris Pine : *Astral se projetant vers les Alpes suisses* — Ben Crew – Muppets Gatsby (@BenjaminCrew1) 5 septembre 2022

Le mème suit “spitgate”: Lundi, Internet s’est allumé en sur-examinant un morceau de vidéo qui, selon certains, montrait Styles crachant sur Pine lors de l’événement de presse.

D’accord avec cette vidéo améliorée… VOUS NE POUVEZ PAS ME DIRE QU’HARRY STYLES N’A PAS CRACHÉ SUR CHRIS PINE 🤣🤣 Le mouvement de la bouche de Harry et la réaction de Chris CE QUI SE PASSE 💀💀 pic.twitter.com/VAthKyRxiF – Ethan Cole (@itsethancole) 6 septembre 2022

Mark Serrels de Crumpe l’a bien résumé dans un article précédent: “Après un examen attentif, je suis absolument d’avis que Styles n’a pas craché sur Pine parce que ce serait insensé.” Et le mardi, Le magazine People a cité un représentant de Pine qui a complètement abattu l’idée de cracher intentionnellement.

“C’est une histoire ridicule – une invention complète et le résultat d’une étrange illusion en ligne qui est clairement trompeuse et permet des spéculations insensées”, a déclaré le représentant. “Pour être clair, Harry Styles n’a pas craché sur Chris Pine. Il n’y a que du respect entre ces deux hommes et toute suggestion contraire est une tentative flagrante de créer un drame qui n’existe tout simplement pas.”

Si la moitié de ce drame hors écran apparaît dans le film, ce sera certainement un candidat aux Oscars.