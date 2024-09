Chris Pine tient la main d’une mystérieuse femme lors d’une soirée en amoureux à Portofino

Chris Pine et sa mystérieuse petite amie sont toujours en couple un peu plus d’un an après avoir été liés pour la première fois.

L’heureux couple a été aperçu lors de plusieurs soirées romantiques à Portofino, en Italie, cette semaine.

Mercredi, Pine, 44 ans, et la belle brune ont apprécié un repas au restaurant Da O Batti, où ils ont été photographiés en pleine conversation.

Le couple, photographié mercredi à Portofino, semblait de bonne humeur alors qu’ils se tenaient la main. ÉQUIPE COBRA / FOND DE TABLE

Après le repas, le couple n’arrêtait pas de sourire alors qu’ils se promenaient dans la ville, main dans la main.

L’acteur de « Don’t Worry Darling » était élégant dans un costume bleu marine avec une chemise rose déboutonnée en dessous.

Pine, qui a coupé ses cheveux poivre et sel jusqu’à une longueur dépassant les épaules, a complété sa tenue avec des mocassins noirs.

Sa compagne, quant à elle, était très chic dans un costume sombre et oversize avec un t-shirt blanc court en dessous. La femme, dont l’identité a été gardée secrète, avait ajouté quelques bijoux en or simples et une paire de sandales à lanières.

La nuit suivante, le couple est allé dîner dans un autre restaurant local, I Gemelli.

Alors que Pine portait un autre costume bleu avec un maillot de corps blanc, son actrice principale était magnifique dans une robe portefeuille à motifs verts avec des sandales à plateforme.

Après une soirée de bonne chère et de bons vins, le couple s’est à nouveau promené dans les rues.

Bien que l’on ne sache pas exactement quand le couple s’est rencontré, ils a déclenché des rumeurs de rencontres l’été dernier, alors que j’étais en vacances en Sardaigne, en Italie.

À l’époque, le duo avait été photographié en train de se prélasser sur un yacht avec des amis, l’acteur de « Star Trek » enroulant ses bras autour de la mystérieuse femme.

Bien que le couple ait gardé leur histoire d’amour hors de la vue du public, ils sont parfois aperçus ensemble à Los Angeles et Pine l’a même amenée comme cavalière au défilé de Ralph Lauren en juin à Milan, selon l’Instagram de la marque.

Bien que l’on sache peu de choses sur la petite amie de Pine, le blog de potins sur les célébrités Deuxmoi a précédemment rapporté que Pine l’avait rencontrée alors qu’elle travaillait comme hôtesse chez Saffy’s, un restaurant branché du Moyen-Orient à East Hollywood.

La star de « Wonder Woman » est connue pour ne partager que très peu de détails sur ses relations amoureuses. Avant sa dernière histoire d’amour, Pine est sorti avec Annabelle Wallis de 2018 à 2022.

Cependant, le couple n’a jamais divulgué aucune information sur leur relation ni assisté à aucun événement public ensemble.

Pine a également été lié à Sofia Boutella, Vail Bloom, Zoë Kravitz, Dominique Piek et Olivia Munn.