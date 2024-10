Chris Pine réfléchit à l’amour « qui ouvre le cœur » d’être propriétaire d’un animal de compagnie

Chris Pine a révélé son amour pour les animaux de compagnie dans une récente interview.

Dans une interview avec PERSONNES magazine, Pines, qui élève quatre chiens, a parlé de son amour pour les animaux de compagnie, en disant: « Il y a une myriade de petites choses tout au long de la journée, qui vous font sourire parce qu’elles font quelque chose de ridicule. »

L’acteur a ajouté : « L’amour que vous avez avec vos animaux est profond et ouvre le cœur. Ensuite, la pratique de l’ouverture du cœur au fil du temps, je ne peux m’empêcher de penser que cela se répercute sur votre vie ailleurs. »

« Je pense que cela vous rend simplement plus capable d’aimer. Mes chiens ont continué à m’apprendre beaucoup de choses », a-t-il déclaré.

De plus, il se souvient avoir grandi en tant que propriétaire d’un animal de compagnie, en disant : « Quand j’avais sept ans, mes parents m’ont emmené adopter un chien, et nous avons donc eu Lucy. C’était un petit chien, et je l’ai eu depuis l’âge de sept ans jusqu’à ce que J’étais [in my 20s] ».

Pine a ajouté à propos du moment déchirant où Lucy est décédée, en disant: « Je me souviens que mes parents m’ont appelé et m’ont dit que mon chien était mort, et c’était bouleversant. »

Cependant, l’acteur a révélé qu' »après 15 ans sans chien », il « avait eu mercredi », ce qui « avait juste changé » sa vie et l’avait amené à se demander « Pourquoi ai-je perdu autant de temps ? »