Chris Pine partage un message pour les lecteurs dans un nouveau livre pour enfants (exclusif)

Chris Pine peut désormais ajouter un auteur de livres pour enfants à son curriculum vitae déjà impressionnant.

L’acteur et réalisateur de 44 ans s’est lancé dans le monde de l’écriture avec la sortie de son tout premier livre, Quand Digz le chien rencontre Zurl l’écureuil : une courte histoire sur une queue courte.

Dans une conversation exclusive avec PEOPLE, Pine parle de l’écriture du projet et de la façon dont il espère que le message de l’histoire – s’aimer et s’accepter malgré nos différences – résonne aussi bien auprès des enfants que des parents.

« Une grande partie de l’impulsion pour écrire, de la joie d’écrire, était due au fait que les parents le lisaient, parce que je me souviens que lorsque j’étais enfant et que je suis tombé amoureux d’un livre, je le demandais à mon père de le lire encore et encore. » dit-il. « Même si je ne suis pas parent, je ne peux pas vous dire à combien de parents j’ai parlé, et pour une raison quelconque, ils en ont juste marre de lire le livre X pour la énième fois, alors j’ai pensé : » Eh bien, ce serait formidable d’écrire quelque chose qui, espérons-le, soit si délicieux en bouche et si amusant à dire… qu’ils voudraient revenir et explorer encore et encore. »

« L’histoire est en réalité assez simple, mais je pense que cela ne veut pas dire qu’il est moins important d’affirmer l’importance de la compassion et de voir au-delà de juger un livre par sa couverture, pour ainsi dire », poursuit le Ne t’inquiète pas chérie étoile.

« J’adore cette idée de regarder un intimidateur, et tout le monde a été un intimidateur ou a été lui-même un intimidateur, et comprend vraiment d’où cela vient et se dit : ‘Eh bien, peut-être qu’un intimidateur n’est pas seulement un —— » parce qu’ils sont nés comme ça, mais peut-être que quelque chose leur est arrivé en grandissant qui les a rendus si vulnérables qu’ils ont dû devenir méchants, froids et en colère pour y faire face. «

Quand Digz le chien rencontre Zurl l’écureuilillustré par Chuck Groenink, suit un chien, Digz, qui pense qu’il est le maître d’un jardin, alors qu’un écureuil, Zurl, croit le contraire.

Même si les deux sont des ennemis naturels, les animaux apprennent qu’il y a toujours plus que ce que l’on voit, et ils finissent par comprendre l’un l’autre – et leurs différences.

« C’était pendant la première partie de [COVID] quarantaine, j’étais en promenade avec un ami et mon chien a couru après un écureuil. Mon ami m’a dit : « Je ne pense pas connaître l’histoire d’un chien poursuivant un écureuil. » Cela semble tellement universel. Tous les chiens ne poursuivent-ils pas un écureuil ? Et j’ai dit : « Ouais, ça semble juste » », dit Pine, à propos de ce qui lui a donné l’idée de l’histoire.

Il ajoute : « Alors je suis rentré chez moi, et comme je n’avais vraiment rien à faire et que je cherchais un exutoire créatif, j’ai commencé à écrire ce livre… et je l’ai vraiment apprécié. »

Pine – qui est lui-même père de deux enfants et qui élève actuellement deux autres chiots – dit à PEOPLE que l’histoire s’est inspirée d’autres qu’il a lues dans son enfance.

« Le livre a certainement été inspiré par les livres que j’ai lu en grandissant – les classiques comme Beatrix Potter, Le vent dans les saules et des choses qui semblaient résister à l’épreuve du temps sur le plan artistique », explique-t-il.

Pine ajoute également qu’il « voulait vraiment que le livre ait cette sensation intemporelle, mais aussi la musicalité du langage que l’on retrouve chez le Dr Seuss ».

« Je voulais écrire et créer quelque chose qui avait l’impression qu’il existait déjà depuis 50 ans. C’est un livre qui sera pertinent maintenant, il aurait pu l’être il y a 50 ans, il le sera dans 50 ans, .. … et c’est une histoire très simple, digeste et facile à articuler pour les jeunes enfants, et qui, espérons-le, sera amusante à lire pour les parents », dit-il.

Quand Digz le chien rencontre Zurl l’écureuil : une courte histoire sur une queue courte est disponible à l’achat dès maintenant, partout où les livres sont vendus.