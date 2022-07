Chris Pine méconnaissable alors qu’il était torse nu pour son nouveau film Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Dsanchez/CPR/BACKGRID

Chris Pin avait l’air d’être un fervent adepte de The Dude (ou, du moins, il possédait une copie de Olivier Benjaminc’est The Tao of the Dude : aperçus impressionnants de Deep Dudes de Lao Tzu à Lebowski) sur l’ensemble de Homme de piscine. Chris, 41 ans, avait les cheveux jusqu’aux épaules et une barbe assortie lors du tournage de son nouveau film mardi 12 juillet. La Star Trek star a bercé une paire de pantalons beiges, des chaussures blanches et une robe dorée scintillante qu’il a gardée ouverte pour montrer sa poitrine nue.

Pour cette scène, Chris a passé la plupart de son temps à conduire une Vespa d’aspect classique. Bien qu’il ait laissé sa chemise à la maison, le personnage de Chris s’est assuré de donner la priorité à la sécurité en enfilant un casque doré scintillant. Quand Chris ne tournait pas, il enfilait un short orange et un débardeur blanc, ce qui lui permettait de se détendre en fumant rapidement.

Cela explique pourquoi Chris avait l’air méconnaissable en mars. Quand le Wonder Woman star est parti faire un tour de café, il avait l’air d’avoir été bloqué sur une île déserte pendant un an. Ses cheveux avaient commencé à grisonner et son visage était couvert d’une barbe touffue. Ses yeux perçants brillaient encore, surtout quand il regardait les paparazzi. De toute évidence, ce nouveau look faisait partie de son prochain film.

Homme de piscine se lit comme si c’était un croisement entre Le grand Lebowski et quartier chinois. “Suite un rêveur malheureux et philosophe en herbe qui passe ses journées à s’occuper de la piscine de l’immeuble Tahitian Tiki sous le soleil de Los Angeles”, lit-on dans la description du film sur IMDB. “Quand il découvre le plus grand vol d’eau, il fait ce qu’il peut pour protéger son précieux LA.”

Le film présente également Anette Benning et Danny De Vito, qui jouent ses voisins, Jack et Dianne. Après avoir appris le vol d’eau, le personnage de Chris “fait des alliances difficiles avec une femme fatale belle et connectée tout en suivant toutes les pistes qu’il peut avec des fonctionnaires municipaux corrompus, des types hollywoodiens épuisés et de mystérieux bienfaiteurs” au nom de la justice, par Date limite.

Homme de piscine voit également Chris s’installer pour la première fois dans le fauteuil du réalisateur et le réunit avec son Wonder Woman directeur, Patty Jenkins (qui est l’un des producteurs du film.) Chris a co-écrit la photo avec Ian Gotlerpartenaire de la bannière de production de Chris, Barry Linen Motion Pictures.