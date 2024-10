Chris Pine est désormais auteur de livres pour enfants

CNN

L’acteur Chris Pine raconte un type d’histoire différent ces jours-ci.

La star de « Star Trek » a sorti un nouveau livre pour enfants, intitulé « Quand Digz le chien rencontre Zurl l’écureuil : un court conte sur une queue courte ».

« Une grande partie de l’impulsion pour écrire, de la joie d’écrire, était due au fait que les parents le lisaient, parce que je me souviens que lorsque j’étais enfant et que je suis tombé amoureux d’un livre, je le demandais à mon père de le lire encore et encore, » Pine a dit Revue populaire.

« Même si je ne suis pas parent, je ne peux pas vous dire à combien de parents j’ai parlé, et pour une raison quelconque, ils en ont juste marre de lire le livre X pour la énième fois, alors j’ai pensé : » Eh bien, ce serait formidable d’écrire quelque chose qui, espérons-le, soit si délicieux en bouche et si amusant à dire… qu’ils voudraient revenir et explorer encore et encore », a déclaré Pine. « L’histoire est en réalité assez simple, mais je pense que cela ne veut pas dire qu’il est moins important de souligner l’importance de la compassion et de voir au-delà de juger un livre par sa couverture, pour ainsi dire. »

Il se concentre sur un chien nommé Digz, qui croit être le maître d’un jardin et sur un écureuil, Zurl, qui n’est pas d’accord.

Les deux hommes découvrent vite qu’ils ont des points communs.

«C’était pendant la première partie de [COVID] En quarantaine, j’étais en promenade avec un ami et mon chien a couru après un écureuil », a déclaré Pine. «Mon ami m’a dit : ‘Je ne pense pas connaître l’histoire d’un chien poursuivant un écureuil.’ Cela semble tellement universel. Tous les chiens ne poursuivent-ils pas un écureuil ? Et j’ai dit : « Ouais, ça semble juste. »

La star est lui-même propriétaire d’un chien et a déclaré qu’il « voulait vraiment que le livre ait cette sensation intemporelle, mais aussi la musicalité du langage que l’on trouverait dans le Dr Seuss ».

«Je voulais écrire et créer quelque chose qui semblait exister depuis 50 ans», a-t-il déclaré. « C’est un livre qui sera pertinent aujourd’hui, il aurait pu l’être il y a 50 ans, il le sera dans 50 ans,… et c’est une histoire très simple, digeste et facile à articuler aux jeunes enfants, et quelque chose j’espère que c’est amusant à lire pour les parents, »

« Quand Digz le chien rencontre Zurl l’écureuil : un court conte sur une queue courte » est disponible dès maintenant.