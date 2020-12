Chris Pérez n’a pas besoin d’une émission Netflix pour honorer l’héritage de Selena Quintanilla. Il a pu découvrir sa grandeur de première main.

La guitariste de 51 ans, mariée à la chanteuse décédée et à une partie de son groupe, a partagé quelques souvenirs tout en pesant sur Selena: la série.

«Très bien, voici mon point de vue à ce sujet», a-t-il écrit sur Instagram le jeudi 3 décembre. «J’aimais sa musique avant même de rejoindre le groupe. J’ai été intrigué par le fait que son frère [A.B. Quintanilla] avait son nom sur tout en tant que producteur. Joueur de clavier Ricky Vela était mon héros en ce qui concerne la musique. Son père [Abraham Quintanilla Jr.] a produit un son incroyable quand je suis allé les voir lors d’un événement à San Antonio. »

Chris se souvenait également avoir appris «tellement» en jouant le rôle de guitariste Roger Garcia, l’un des premiers membres de Selena et Los Dinos, et faire de son mieux pour «l’étirer encore plus».

« Ils ont eu une fille batteuse qui a posé tout ça (Suzette est vraiment un dur à cuire) », at-il ajouté, faisant référence à la sœur de Selena Suzette Quintanilla. « Joe [Ojeda] et Pete [Astudillo] a apporté le «plus» et a ajouté une toute autre dimension. PLUS Pete a écrit des paroles incroyables … et elles sonnaient LOURDES. »

En fin de compte, Chris a noté qu’il « respectera à jamais le groupe et les personnes impliquées. » Il a également exprimé son espoir que « vous apprécierez cette série ».