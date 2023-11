Chris Paul trouve un tir manquant et donne aux Warriors un package complet pour la victoire – NBC Sports Bay Area & California

Nous savons que nous sommes une très bonne équipe. Nous avons gagné un championnat il y a un an. Mais nous sommes fatigués de ces nuits où nous quittons le terrain après une défaite en grande partie de notre propre création. Aidez nous s’il vous plaît.

C’est le message que les Warriors ont transmis à Chris Paul lors de son acquisition en juillet. Et huit matchs après le début de la saison, le meneur de 38 ans est à la hauteur : 61 passes décisives, six revirements. Mieux qu’un ratio assistance/chiffre d’affaires de 10 pour 1. Absurde.

Mais Paul est 12 fois All-Star parce qu’il est un joueur complet. Il n’avait pas été cela. Il manquait le tir habituellement fiable qui était là depuis son arrivée dans la NBA en 2005. Il a été là tout au long de sa carrière. Où était-il passé ?

Le CP3 l’aurait peut-être trouvé lundi soir à Détroit. Il a marqué un sommet de la saison avec 17 points, tirant 6 sur 9 depuis le terrain, dont 2 sur 3 au-delà de l’arc, lors d’une victoire de 120-109 contre les Pistons.

“Chris a eu un impact énorme même sans réussir de tirs”, a déclaré l’entraîneur Steve Kerr aux journalistes au Little Caesars Arena de Détroit. “Maintenant, avec les deux derniers matchs, les tirs renversés ajoutent à ce qu’il fait déjà.”

Faites-en le dernier match, point final. Paul a tiré 2 sur 10 dimanche à Cleveland, le ramenant à 3 sur 21 et 1 sur 10 à distance sur une période de trois matchs. Il est entré sur le terrain lundi avec certains des pourcentages les plus laids de la NBA, 31,8 sur le terrain et 0,77 au-delà de l’arc.

Paul s’est concentré sur sa priorité n°1 et son tir en souffrait. Peu importe qu’il dirige la deuxième unité ou qu’il joue aux côtés de Stephen Curry, dont la gravité crée de l’espace pour tous les coéquipiers.

“Évidemment, nous avons Steph”, a déclaré Draymond Green. “Mais quand vous avez un gars comme Chris sur le terrain, qui peut également tirer n’importe quel coup qu’il veut dans ces situations, c’est vraiment bien pour nous. Et aussi, il n’aura pas le meilleur défenseur avec lui.

Les tirs ne tombaient tout simplement pas – jusqu’à lundi.

“Vous essayez toujours de trouver votre rythme”, a déclaré Paul, qui a enregistré six passes décisives dans la victoire, sur “Warriors Postgame Live” de NBC Sports Bay Area peu après la victoire. « Nous avons tellement de gars dans notre équipe qui sont capables de tirer et de marquer. Donc, je dois juste être plus agressif.

Paul a été à son meilleur niveau d’agressivité au quatrième quart-temps, les neuf premières minutes au cours desquelles les équipes sont restées à deux possessions l’une de l’autre. Ses 10 points au cours du quart étaient plus que ce qu’il avait totalisé lors des trois matchs précédents combinés.

Il a marqué six points en 86 secondes au début du quatrième avant de prendre un bref repos avec 5:25 à jouer. Il est revenu à 1:57 de la fin, rejoignant Curry, les Warriors menant par six (113-107).

Après que le CP3 ait drainé un sauteur de milieu de gamme et deux lancers francs en 22 secondes, les Warriors avaient une avance de huit points avec 1:04 à jouer.

“C’était vraiment méthodique”, a déclaré Green à propos de la gestion de Paul en fin de match. «C’était bien pour nous. Nous commençons à ajouter cela à notre livre si vous voulez.

C’est là que Paul a l’opportunité de prospérer. Il est passé maître dans l’art de manipuler les défenses, et la présence de Curry – ainsi que celle de Klay Thompson – lui donnera de nombreuses options à explorer au cours des 74 prochains matchs.

La priorité n°1 reste cependant n°1.

“Ce qu’il fait, alors que nous essayons de trouver notre équipe et notre rythme, nous maintient dans les matchs”, a déclaré Kerr. « Il dirige la deuxième unité. Prendre soin du ballon. Seulement 11 revirements (Warriors) ce soir. Chris a été incroyable pour nous.

Il ne reste plus qu’à Paul d’assembler son jeu complet. C’en était le signe le plus clair.

