Chris Paul saisit l’occasion alors que les Phoenix Suns se qualifient pour les finales NBA | Nouvelles de la NBA

Lorsque Chris Paul a fait ses débuts en NBA avec les Hornets de la Nouvelle-Orléans en 2005, courant le point avec aplomb dès le départ, Devin Booker avait neuf ans.

Il était élevé seul par sa mère, Veronica Gutiérrez, à Grand Rapids, dans le Michigan, tandis que son père Melvin Booker tentait de maintenir en vie la carrière de basket-ball d’un compagnon en déclin en Turquie, puis en Russie.

Deandre Ayton n’avait que sept ans et a grandi à Nassau, la capitale colorée et ensoleillée des Bahamas. Il lui restait encore cinq ans avant de mettre les pieds en Amérique, où il finirait par arriver à San Diego à l’âge de 6 pieds 5 pouces sur 12 ans.

Monty Williams, quant à lui, venait de prendre son premier poste d’entraîneur adjoint avec les Portland Trail Blazers après neuf saisons en tant que joueur de la ligue. Il avait effectué un stage avec les Spurs de San Antonio et Gregg Popovich cet été-là, aidant Manu Ginobili et Tony Parker à remporter leurs deuxièmes anneaux. Tim Duncan son troisième.

Cinq ans plus tard, alors que Booker commençait à jouer pour l’équipe de basket-ball universitaire de la Grandville High School au cours de sa première année et qu’Ayton s’envolait pour la Californie pour la toute première fois, Williams se vit offrir le poste d’entraîneur-chef des Hornets de la Nouvelle-Orléans, devenant ainsi le plus jeune du NBA à 38 ans.

Son meneur ? Chris Paul, qui sortait d’une saison 09-10 ravagée par les blessures au cours de laquelle le seul entraîneur-chef de la NBA qu’il ait jamais connu – Byron Scott – avait été licencié. Cette saison serait la dernière de Point God à la Nouvelle-Orléans lorsque, après une autre sortie des séries éliminatoires au premier tour (leur deuxième en trois ans), la franchise a décidé d’échanger son atout vedette plutôt que de risquer de le perdre en agence libre.

De manière controversée, Paul s’est vu refuser un transfert aux Lakers de Los Angeles de Kobe Bryant et Pau Gasol, la ligue – qui possédait les Hornets à l’époque – l’annulant et David Stern citant des « raisons de basket-ball ». C’est une histoire pour une autre fois.

















15h30



Faits saillants du sixième match de la finale de la Conférence Ouest entre les LA Clippers et les Phoenix Suns.



Une décennie après leur seule année dans The Big Easy, Paul a rejoint Williams, cette fois à Phoenix, où Ayton et Booker faisaient déjà des vagues après une course de conte de fées 8-0 dans la bulle de Floride pour couronner 2019-20. Ils ont raté de peu les séries éliminatoires, mais étant donné qu’ils avaient détenu le pire record de l’Ouest la saison précédente, il était clair que des progrès importants étaient déjà réalisés.

Avec Paul orchestrant sur le terrain, un record dominant de 51-21 en saison régulière – bon pour la deuxième tête de série dans l’Ouest – a rapidement suivi. Il en va de même pour les obstacles les plus raides des séries éliminatoires du premier tour: le champion en titre des Lakers. Dans la même situation une décennie plus tôt, les Hornets ont été battus en six matchs.

Dix ans plus âgés et plus sages, Williams et Paul ont tous deux conspiré pour déjouer, surpasser et déjouer leurs rivaux légendaires, renversant la situation pour leur propre élimination lors du sixième match.

















2:03



Chris Paul des Phoenix Suns combine 18 points avec neuf passes décisives, égalisant la série avec les LA Lakers 2-2.



À ce stade, Paul jouait toujours à cause d’un problème d’épaule qu’il avait ré-aggravé et marquait principalement dans les matchs à un chiffre. Comme tout ce qui s’est concrétisé au cours de ses 16 ans de carrière, cette série a été durement combattue et durement gagnée. D’être repêché dans les pires Hornets de la ligue commune, soudainement déplacés à Oklahoma City en raison de l’ouragan Katrina, au tristement célèbre commerce des Lakers, rien pour Paul n’était jamais devenu facile.

Ses équipes des Los Angeles Clippers et des Houston Rockets s’étaient effondrées suite à des blessures aux pires moments possibles. Il semblait que toute l’histoire du monde allait se répéter cette fois-ci : Chris Paul mène un concurrent, ils ont fière allure, tout implose. La même vieille histoire.

Sauf que depuis cette série des Lakers, et sauf deux matchs manqués en raison des protocoles Covid-19 de la ligue, tout s’est enfin mis en place pour le futur meneur du Temple de la renommée. Les Lakers ont été renvoyés. Les Denver Nuggets et le MVP de la ligue Nikola Jokic ont été balayés en quatre, avec une moyenne de 26 points et 10 passes décisives par match. Maintenant, les Clippers sont également partis.

Les Atlanta Hawks et les Milwaukee Bucks restent dans l’Est. Mais ces deux équipes ont elles-mêmes des problèmes de blessures. Le chemin vers un titre n’a jamais été aussi clair qu’aujourd’hui.

















2:08



Chris Paul marque 37 points et sept passes dans la victoire des Phoenix Suns dans le quatrième match contre les Denver Nuggets pour compléter le balayage de 4-0 dans leur série éliminatoire.



Ayton et Booker en particulier ont semblé complètement imperturbables dans leur nouvel environnement de séries éliminatoires. Ils sont désormais champions de la Conférence Ouest dès le départ. Il en va de même pour Mikal Bridges. Cameron Payne jouait dans la Ligue chinoise de basket-ball la saison dernière, sa carrière dans la NBA a été presque annulée, mais il ressemble maintenant à l’un des meilleurs sixièmes hommes de la ligue.

Jae Crowder a déjà été ici dans le cadre de séries éliminatoires approfondies avec les Boston Celtics et le Miami Heat l’année dernière, atteignant les finales, mais a dû se débarrasser d’une horrible chute de tir à trois points de 2-20 (10 %) lors de son premier trois matchs des séries éliminatoires. Il l’a fait et n’a pas regardé en arrière, passant 5-9 des profondeurs pour 19 points lors de la victoire finale de mercredi soir.

Williams a toujours ressemblé à l’entraîneur-chef le plus brillant tout au long des séries éliminatoires, rappelant peut-être à tout le monde pourquoi cela aurait dû être son prix d’entraîneur de l’année plutôt que celui de Tom Thibodeau. Avec un entraîneur en qui il sait qu’il peut avoir confiance et un casting de soutien stellaire qui grandit rapidement à ses côtés, avec en tête d’affiche un grand homme dominant à Ayton et un marqueur de lance-flammes à Booker, tout ce qui restait à Paul était de faire ce qu’il fait le mieux.

Jouer au basket. Conduire. Gagner.

















1:22



Jae Crowder et DeAndre Ayton se connectent à l’alley-oop dans la dernière seconde du match pour sceller la victoire des Phoenix Suns lors du deuxième match de la finale de la Conférence Ouest contre les LA Clippers.



Peut-être a-t-il ressenti quelque chose après que les Clippers se soient battus pour revenir en finale de la Conférence Ouest lors du cinquième match lundi. Paul George avait mis son équipe sur le dos en l’absence de Kawhi Leonard, encore une fois, et inscrit 41 points.

C’était la première défaite à domicile des Suns en cinq matchs éliminatoires et peut-être un rappel opportun qu’ils n’étaient pas assez là que, alors même que les bookmakers, les experts et les observateurs occasionnels avaient commencé à couronner de manière préventive leurs nouveaux rois.

Mais hier soir, lors du sixième match, Chris Paul a claqué la porte des Clippers pour de bon dans une victoire éclatante de 130-103. Il a lui-même marqué 41 points, égalant son propre record en séries éliminatoires, dont 31 au cours d’une seconde mi-temps fulgurante alors qu’il avait l’impression que le dieu des points ne pouvait pas manquer. Ses chiffres de tir, 16-24 sur le terrain (67 %) et 7-8 sur trois (88 %), racontent à eux seuls cette histoire.

Chris Paul (36 ans, 55 jours) est désormais le joueur le plus âgé à avoir marqué plus de 40 points dans un match de clôture. Le précédent le plus âgé était Michael Jordan (35 ans, 117 jours) en 1998. pic.twitter.com/HrvH4CeSyC – Histoire de la NBA (@NBAHistory) 1 juillet 2021

Ce n’est pas tout. Il s’agit du plus grand nombre de points que Paul ait jamais marqués dans une moitié de basket-ball, lors du 1 214e match de sa carrière et à 36 ans. Lorsqu’il est revenu dans le match avec 1:43 à jouer dans le troisième, les Clippers venaient de marquer 10 points sans réponse et de réduire l’avance à seulement sept.

Alors Paul a frappé un trois. Puis il a fait un lay-up. Puis il en a touché trois autres. Soudain, l’avance est revenue à 15. Il a marqué 27 des 35 derniers points des Suns, effaçant Los Angeles dans un stade qu’il avait appelé chez lui pendant six saisons. Au moment de son départ, Phoenix était en hausse de 24 et Paul, pour la première fois en 16 ans de carrière, pouvait se considérer comme un finaliste de la NBA.

















0:57



Chris Paul a déclaré que les Phoenix Suns étaient en mission « ne perdez pas » après avoir battu les LA Clippers lors du sixième match pour se qualifier pour la finale de la NBA.



Ce qui est fascinant, c’est que ce chef-d’œuvre de notation devrait arriver maintenant, à ce stade de sa carrière, aussi atypique que celui du joueur. Paul est un maestro altruiste qui passe en premier. Le chef d’orchestre de la symphonie plutôt que le guitariste principal qui tape des doigts. Au cours de ses 1090 matchs de saison régulière, il n’a réussi que 24 tirs ou plus à 21 reprises. Mercredi soir, Paul a puisé dans cette réserve tranquille de talent qu’il possède, une réserve qui s’étend incroyablement profondément mais qu’il ne semble utiliser que lorsque cela est absolument nécessaire.

Ses 61 points au lycée pour honorer son grand-père assassiné constituent une preuve supplémentaire.

Là encore, c’était aussi remarquablement approprié. Nous avons déjà vu cela, après tout. Tout au long de sa carrière. Nous l’avons même vu à travers ces séries éliminatoires, à la fois contre les Lakers et les Nuggets, où Paul tire les ficelles pendant les trois quarts jusqu’à ce que le jeu devienne un peu trop proche pour le confort, à quel point il rappelle à tout le monde qui est le Point God et comment exactement il a obtenu ce surnom en premier lieu.

















2:09



Chris Paul des Phoenix Suns perd 41 points dans une victoire finale contre les Clippers de LA pour un voyage en finale de la NBA.





En d’autres termes, il actionne l’interrupteur. Maintenant que vous regardez tout cela, toute la chronologie de 2005 à hier soir, il est difficile de ne pas voir le grand récit se dérouler: toute sa carrière s’est construite vers cela et seulement cela. Tout le reste n’est que contexte aidant la légende à prendre forme.

Trouvez la citation que vous aimez sur l’opportunité, soit de Antoine et Cléopâtre ou alors Huit milles. Paul a finalement eu le sien. Et il l’a pris comme un homme qui attend chaque jour de ces 16 ans. Qui sait, il pourrait ne pas en obtenir un autre dans des circonstances aussi parfaites que celles-ci.

Après avoir reçu le trophée de la finale de la Conférence Ouest, Paul a déclaré qu’il était tellement heureux pour les gens qui l’entouraient. Il a crié ses coéquipiers. Sa famille. Même l’organisation des Clippers. Le Point Dieu s’assurant que tout le monde obtienne le sien même sa nuit et sa nuit seul.

« Coach… nous l’avons fait il y a 10 ans à la Nouvelle-Orléans. Nous avons encore beaucoup de travail à faire mais nous allons juste en profiter », a-t-il ajouté. « 16 ans, 16 ans de ça. Des chirurgies, un travail acharné, des pertes, de mauvaises pertes. Mais on va en profiter ce soir. On va en profiter.

Certaines choses, comme Paul le sait maintenant, valent bien l’attente.