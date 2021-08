Chris Paul reste à Phoenix, Kyle Lowry à Miami

Une saison NBA se transforme en une autre.

L’agence libre de la NBA est là, pas si loin avant la saison prochaine.

Après deux saisons inhabituelles au cours desquelles COVID-19 a eu un impact sur la saison régulière et les séries éliminatoires, la ligue devrait reprendre son calendrier régulier cette saison.

Pour info : le camp d’entraînement ouvre le 28 septembre et la saison régulière commence le 19 octobre.

Il y a quelques All-Stars et futurs Hall of Famers disponibles, puis un tas d’acteurs solides en agence libre. Qui finit où ? Quelles équipes ont un espace de plafond salarial ou le savoir-faire de front-office pour conclure un accord de modification de franchise ?

Voici les joueurs qui ont conclu des accords avec des équipes pendant le libre arbitre.

Offres du lundi (2 août)

► Le meneur de jeu Lonzo Ball a accepté une offre de 85 millions de dollars sur quatre ans avec les Chicago Bulls, et les New Orleans Pelicans ont deux jours pour égaler le contrat s’ils veulent conserver Ball.

► Kyle Lowry a signé un contrat de trois ans avec le Heat de Miami.

► Le gardien des agents libres restreint de Miami Duncan Robinson a atteint 90 millions de dollars sur cinq ans pour rester avec Miami, a déclaré à USA TODAY Sports une personne familière avec les négociations.

► Le centre d’agent libre restreint Jarrett Allen a accepté de revenir aux Cleveland Cavaliers pour un contrat de 100 millions de dollars sur cinq ans, a déclaré à USA TODAY Sports une personne connaissant l’accord. Cela donne aux Cavs leur grand protecteur de jante qui est un solide joueur de pick-and-roll avec un jeu offensif qui s’améliore. Allen a récolté en moyenne 12,8 points, 10 rebonds et 1,4 contre la saison dernière.

► Will Barton a accepté un contrat de 32 millions de dollars sur deux ans pour rester avec les Denver Nuggets, ont confirmé deux personnes familières avec l’accord à USA TODAY Sports. Les Nuggets considéraient que la rétention de Barton était leur plus grande priorité hors saison. Barton a fourni des points et une défense fiables au cours de ses sept années là-bas. Les Nuggets auront grandement besoin des services de Barton pour compenser la perte du meneur Jamal Murray, qui reste indéfiniment sur la touche avec une déchirure du LCA au genou gauche.

► Le gardien des étoiles Mike Conley a accepté un contrat de 72,5 millions de dollars sur trois ans pour rester avec l’Utah Jazz, une personne familière avec les conditions confirmées à USA TODAY Sports. Le Jazz considérait que conserver Conley était sa plus grande priorité hors saison. Bien que Conley ait raté tout sauf le sixième match de la défaite du Jazz au deuxième tour contre les Clippers de Los Angeles en raison d’une blessure à la cuisse droite, les Jazz sont optimistes que Conley sera en pleine santé la saison prochaine.

► Le garde TJ McConnell restera avec les Indiana Pacers pour un contrat de 35 millions de dollars sur quatre ans, selon The Indianapolis Star.

► L’attaquant-centre Kelly Olynk prévoit signer un contrat de 37 millions de dollars sur trois ans avec les Pistons de Detroit.

► Le centre Nerlens Noels a accepté de revenir aux Knicks de New York pour un contrat de 32 millions de dollars sur trois ans.

► Le garde Alec Burks a accepté de revenir aux Knicks pour un contrat de 30 millions de dollars sur trois ans.

► Le garde Cameron Payne signera à nouveau avec les Phoenix Suns pour un contrat de 19 millions de dollars sur trois ans.

► Le garde Tim Hardaway Jr. a accepté un accord de 74 millions de dollars sur quatre ans pour rester avec les Dallas Mavericks, une personne familière avec les détails confirmés à USA TODAY Sports.

► Le gardien des étoiles Chris Paul a accepté un contrat de quatre ans avec les Phoenix Suns qui pourrait valoir jusqu’à 120 millions de dollars, a confirmé une personne familière avec les détails à USA TODAY Sports. Paul avait refusé une option de joueur de 44 millions de dollars après avoir mené les Suns aux finales NBA à 36 ans. Les Suns ont conclu un accord qui pourrait garantir que Paul joue jusqu’à 40 ans au milieu de son jeu productif tout en évitant les blessures majeures.

► Le gardien de tir Doug McDermott se dirige vers les Spurs de San Antonio avec un contrat de 42 millions de dollars sur trois ans.

► L’attaquant Bobby Portis montre sa loyauté envers les Milwaukee Bucks, concluant un accord de 9 millions de dollars sur deux ans pour rester avec les champions de 2021, a déclaré une personne familière avec l’accord à USA TODAY Sports.

► L’attaquant Moe Harkless a accepté un contrat de 9 millions de dollars sur deux ans avec les Kings de Sacramento, a déclaré à USA TODAY Sports une personne ayant une connaissance directe de la négociation.