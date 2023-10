Draymond Green est revenu dans l’alignement des Golden State Warriors dimanche soir.

Pour Chris Paul, cela signifiait quitter le banc pour la première fois au cours de sa carrière de plus de 18 saisons dans la NBA. Le meneur de jeu 12 fois All-Star et 11 fois All-NBA a adopté son rôle de réserve lors de son troisième match avec sa nouvelle équipe et a aidé les Warriors à s’imposer 106-85 contre les Houston Rockets. Avant dimanche, Paul avait débuté chacun des 1 216 matchs qu’il avait disputés dans la ligue.

La ligne de statistiques de Paul n’était pas aussi criarde que celle du CP3 principal. Mais il a ancré la deuxième unité en récoltant huit points, sept passes décisives, cinq rebonds et un vol. Son plus-22 dans la colonne plus/moins était de loin le meilleur de l’équipe. Gary Payton II a terminé deuxième avec plus-15, tandis qu’aucun des partants de Golden State n’a affiché un meilleur score de plus-cinq (Kevon Looney) lors d’une soirée de tirs hors du terrain (43,2 % en équipe).

Jusqu’ici tout va bien pour l’expérience de Chris Paul à Golden State. (Thearon W. Henderson/Getty Images)

Cet effort était révélateur du nouveau rôle réduit que jouera Paul après avoir passé la majeure partie de sa carrière en tant que star de haut niveau. S’il continue comme il a commencé, Paul promet d’apporter de la valeur à une équipe des Warriors qui cherche à concourir dans une Conférence Ouest chargée. C’est un début encourageant compte tenu des points d’interrogation entourant la place de Paul dans une équipe avec une zone arrière projetée au Temple de la renommée avec Stephen Curry et Klay Thompson.

L’entraîneur-chef Steve Kerr a chanté les louanges de Paul pour ses efforts en dehors du banc.

Steve Kerr à propos de l’acceptation de Chris Paul de quitter le banc : « C’est énorme. Énorme… Quand un vétérinaire, un All-Star fait ce genre de sacrifice, cela donne le ton. pic.twitter.com/fzeS95uZ3Y -Anthony Slater (@anthonyVslater) 30 octobre 2023

“C’est énorme la façon dont Chris a tout embrassé ici au cours du premier mois depuis qu’il est avec nous”, a déclaré Kerr à propos de la volonté de Paul de jouer un nouveau rôle. “Comme vous le savez, ce soir, c’était le premier match de toute sa carrière qu’il n’a pas commencé. Quand je lui en ai parlé ce matin, il m’a juste dit ‘Oui’, a hoché la tête et a dit : ‘Allons les chercher.’ ‘ Ce n’est même pas grave. »

Paul n’approchera pas sa moyenne de 17,9 points en carrière avec les Warriors. Les rôles de premier plan sont pris en compte et Paul ne tire plus comme avant. Mais son jeu de passes reste au rendez-vous. L’un des plus grands généraux de jeu de tous les temps, Paul projette de prospérer dans ce rôle de principal distributeur à Golden State.

Alors que Green était mis à l’écart à cause d’une entorse à la cheville lors des deux premiers matchs de Golden State, Paul a débuté aux côtés de Curry et Thompson dans une formation de trois gardes. Il a inscrit 14 points, neuf passes décisives et six rebonds lors de la défaite de Golden State contre les Phoenix Suns. Contre les Kings de Sacramento vendredi, Paul a récolté 10 points, 12 passes décisives et deux interceptions dans une victoire sur la route. Ses sept passes décisives sur le banc contre Houston ont mené les Warriors pour la troisième fois en trois matchs. Il n’a retourné le ballon que cinq fois au cours de cette période.

Six fois champion des interceptions, Paul reste un facteur de différence en défense et réalise six interceptions lors de ses trois premiers matchs à Golden State. Son efficacité en matière de score, quant à elle, peut encore être améliorée. Tireur à 36,8 % en carrière à 3 points et maître du tir à mi-distance, Paul a raté ses 11 tentatives à 3 points et ne tire qu’à 34,3 % du sol. Les deux chiffres sont voués à s’améliorer.

Cela constitue un début prometteur pour une expérience qui a suscité un scepticisme généralisé avant son lancement. Et Kerr semble dire que Paul est impatient d’accepter son nouveau rôle alors qu’il cherche à remporter son premier championnat NBA.