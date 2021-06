Chris Paul prend le relais au quatrième quart pour mener les Phoenix Suns devant les Denver Nuggets | Nouvelles de la NBA

Chris Paul a frappé un 6/6 parfait depuis le sol au quatrième quart alors que les Suns ont battu les Denver Nuggets 122 – 105 pour remporter le match 1 devant une foule bruyante de Phoenix.

Paul et son épaule droite rajeunie ont marqué 21 points (14 points au quatrième) et récolté 11 passes décisives alors que les Phoenix Suns ont battu les Denver Nuggets lors du premier match de leur série de demi-finales de la Conférence Ouest.

Mikal Bridges a également ajouté 23 points dans un match éliminatoire pour l’aile de troisième année.

Tous les yeux étaient rivés sur Paul dans les premières minutes, surtout après que son épaule droite malade ait été heurtée par inadvertance par le meneur de jeu de Denver Facundo Campazzo.

Le All-Star 11 fois a semblé mal à l’aise pendant un moment mais s’est rapidement rétabli. Il est allé sans but dans la période d’ouverture mais a fait un 3 points au deuxième quart, puis un saut de retournement.

Les Suns ont traîné pendant la majeure partie de la première mi-temps et de 10 points au début du troisième quart, mais se sont ralliés pour prendre les devants à la fin du troisième.

Devin Booker a fait un recul de 27 pieds à 3 points et Bridges a ajouté un lay-up de conduite pour un avantage de 79-72. Ils ont poussé l’avance à 88-79 avant le quatrième.

Cependant, Paul a vraiment commencé à ressembler à son ancien moi au quatrième quart, quand il a renversé des sauteurs de milieu de gamme dos à dos pour mettre les Suns en tête 94-79 avec 10:25 à jouer.

En partie à cause de la blessure à l’épaule, Paul n’a récolté en moyenne que 9,2 points par match contre les Lakers au premier tour. La rafale est venue pour le plus grand plaisir de la foule à guichets fermés de 16 319 personnes, qui a regardé avec anxiété chaque mouvement du meneur.

Les seaux de Paul étaient les derniers points d’exclamation sur une course 34-9 qui a aidé Phoenix à prendre le contrôle et à naviguer jusqu’à la ligne d’arrivée. L’attaquant vétéran Paul Millsap a marqué à l’intérieur avec 10 minutes à jouer pour arrêter l’assaut de Phoenix.

Cependant, les Suns ont quand même réussi à garder la chaleur alors que Paul a converti un jeu à trois points et un à trois points et Cameron Payne a donné un alley-oop à Torrey Craig pour un dunk féroce qui a augmenté l’avance de Phoenix à 102-84 avec 8 :36 à gauche.

Crowder a ensuite renversé un 3 points pour porter le score à 114-97 avec 3:34 à jouer, et Booker a ajouté un cavalier 26 secondes plus tard pour mettre fin à tout suspense. L’avance des Suns atteignait 20 points.

Le jeune grand homme Deandre Ayton a réalisé un autre match impressionnant, terminant avec 20 points et 10 rebonds tout en limitant l’efficacité de Nikola Jokic sur la défensive. Pendant ce temps, Devin Booker a ajouté 21 points, quatre rebonds et huit passes décisives.

Soleils Phénix Points Rebonds Aides Jae Crowder 14 5 1 Ponts Mikal 23 5 5 Deandre Ayton 20 dix 0 Devin Booker 21 4 8 Chris Paul 21 11 6

Nikola Jokic a mené les Nuggets avec 22 points mais s’est refroidi pendant que les Suns effectuaient leur deuxième mi-temps. Aaron Gordon a ajouté 18 points tandis que Michael Porter Jr. en avait 15.

Nuggets de Denver Points Rebonds Aides Aaron Gordon 18 4 2 Michael Porter Jr. 15 7 2 Nikola Jokic 22 9 3 Rivières Austin 7 3 4 Facundo Campazzo 14 4 6

Le grand affrontement entre Jokic et Ayton s’est initialement déroulé au premier quart alors que les deux équipes se battaient à égalité à 28. Ayton a lancé un dunk tonitruant sur Michael Porter Jr. tandis que Jokic a utilisé sa force et son positionnement pour effectuer cinq des six tirs.

Denver menait 58-57 à la mi-temps. Jokic avait 15 points et six rebonds avant la pause tandis que Booker et Ayton ont répliqué avec 11 points chacun pour les Suns.

Il était surprenant que le match ne se soit pas réduit aux dernières minutes. Les trois rencontres de saison régulière ont toutes été extrêmement serrées : l’une s’est jouée à trois points en temps réglementaire, une autre a été réglée en prolongation et l’autre est allée en double prolongation.

Le match 2 de la série aura lieu mercredi soir, à nouveau à Phoenix.