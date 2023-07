Chris Paul, officiellement présenté par Warriors, en dit long sur sa motivation

Chris Paul s’est entraîné avec son nouveau coéquipier Stephen Curry à Atlanta dimanche matin avant de se rendre à Las Vegas. Son bilan de la séance : Ils n’ont pas raté trop de coups.

De toute évidence, le temps de Paul avec les Golden State Warriors est bien parti.

Le meneur de jeu vétéran a révélé plus que quelques choses lors de sa première séance d’entrevue officielle en tant que membre des Warriors : il n’est pas prêt à admettre qu’il n’est plus un partant, il ne s’attend pas à ce que ce soit sa dernière saison en tant que joueur et il glane la même joie du jeu maintenant que lorsqu’il était enfant.

Et quant à la façon dont tout cela ira, il ne s’attend pas à ce que ce soit un problème.

« Je ne veux pas avoir l’air fou ou quoi que ce soit, mais en fin de compte, c’est le basket-ball », a déclaré Paul. « Vous savez, ce n’est pas une opération au cerveau. Je vais dans une situation avec un groupe de gars qui jouent ensemble depuis longtemps. »

Paul a été échangé deux fois cet été, d’abord de Phoenix à Washington dans le cadre du transfert qui a envoyé Bradley Beal aux Suns, puis de nouveau à Golden State dans le cadre du transfert qui a envoyé Jordan Poole aux Wizards.

C’est une décision que les Warriors espèrent mener à des gains à court et à long terme. Paul, 38 ans, peut encore jouer ; le 12 fois All-Star a récolté en moyenne 13,9 points et 8,9 passes décisives la saison dernière pour Phoenix, toujours à sa 18e saison dans la ligue.

Il n’est pas non plus sous contrat après cette saison à venir. Poole conclut un contrat de quatre ans; les Warriors, qui dépensent beaucoup, ne pouvaient tout simplement pas garder tous leurs joueurs les mieux payés ensemble compte tenu des contraintes de la nouvelle convention collective.

« J’ai eu la chance de jouer dans trois équipes américaines, 2006, 2008 et 2012 », a déclaré Paul. « C’est du basket à QI élevé, des gars qui jouent des lectures et ainsi de suite, et ce que vous apprenez, c’est que vous le comprenez. Tout le monde n’a pas les réponses pour le moment. Nous allons nous entraîner, je suis sûr qu’il y aura des choses que je dois apprendre, certaines choses qu’ils doivent apprendre sur moi, mais c’est le cas de n’importe quelle équipe. »

Il a disputé 1 214 matchs de saison régulière et 149 autres en séries éliminatoires, et a commencé chacun d’entre eux. Mais il semble évidemment peu probable qu’il supplante les gardes Stephen Curry ou Klay Thompson dans la formation de départ de Golden State.

Ainsi, à 38 ans et sur le point d’entamer sa 19e saison NBA, Paul pourrait se retrouver dans un nouveau poste. Mais il y a un compromis évident, puisque les Warriors seront presque certainement considérés comme un prétendant au titre pour la saison prochaine après avoir remporté quatre championnats au cours de la dernière décennie – et Paul n’a jamais obtenu son championnat. Il est allé à la finale de la NBA avec Phoenix en 2021, mais les Suns ont perdu une avance de 2-0 dans la série et ont perdu contre les Bucks en six matchs.

« Ce sera une conversation pour nous quand le camp commencera. … Je pense que nous allons résoudre tout cela », a déclaré Paul.

Les histoires de Paul et des Warriors sont depuis longtemps liées. Paul a marqué plus de points contre Golden State que n’importe quelle autre équipe – 1 172, soit 14 de plus qu’il n’en a marqué contre les Lakers de Los Angeles. Il a disputé 18 matchs éliminatoires contre eux, à égalité contre n’importe quel adversaire; il a également joué contre les Spurs 18 fois en séries éliminatoires.

Parmi les joueurs actifs, y compris les séries éliminatoires, personne n’a joué plus de matchs ou n’a obtenu plus de passes décisives contre les Warriors que Paul, et LeBron James et James Harden sont les seuls joueurs actifs avec plus de points contre Golden State.

Et il y a l’histoire que Paul souhaite probablement pouvoir oublier, comment deux de ses meilleurs coups lors d’un championnat ont été contrecarrés par les Warriors. En 2018, Paul et les Houston Rockets avaient une avance de 3-2 dans la série finale de la Conférence Ouest avant de se blesser, de rater les deux derniers matchs et Golden State l’a emporté – en route vers le titre NBA. Et en 2019, les Warriors ont de nouveau battu Paul et les Rockets, cette fois en demi-finale Ouest avant de finalement tomber face aux Raptors lors de la finale de la NBA.

Il a dit que même sa famille ne pouvait pas croire qu’il était avec les Warriors maintenant.

« C’est ce que c’est », a déclaré Paul. « Des sports. »

Les Warriors chercheront un cinquième titre en 10 ans cette saison à venir, et Paul n’a jamais gagné de bague. Mais lorsqu’on lui a demandé si c’était sa seule motivation pour continuer à jouer, Paul a insisté sur le fait qu’il aimait toujours le jeu – et avait l’intention de continuer à jouer pendant plusieurs années.

« J’ai la chance de jouer au basket tous les jours et de dire: » C’est mon mode de vie « », a déclaré Paul. « Alors vous dites, ‘pourquoi est-ce que je fais ça?’ Pour la même raison que je l’ai fait quand j’avais 4 ou 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne passerais pas mon temps à m’entraîner, à m’entraîner, à jouer au basket et à être loin de ma famille si je n’aimais pas ça. Ça n’a pas changé. »

Reportage de l’Associated Press.

