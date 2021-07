Chris Paul mène les Phoenix Suns au match 1 contre les Milwaukee Bucks

Les Phoenix Suns ont marqué leur retour en finale de la NBA avec une victoire de 118-105 sur les Milwaukee Bucks lors du premier match. Faisant ses débuts en finale de la NBA lors de sa 16e saison, Chris Paul a obtenu 32 points, dont 16 au troisième quart. Paul est devenu le premier joueur depuis Michael Jordan à avoir 30 points et huit passes décisives lors de ses débuts en finale.

« J’étais tellement enfermé dans le jeu, essayant de rester dans l’instant », a déclaré Paul. « C’est excitant, mais ce n’est qu’une victoire. Je suis concentré sur la tâche à accomplir.

Devin Booker et DeAndre Ayton ont également fait les choses comme d’habitude. Booker a enregistré 27 points tandis qu’Ayton est devenu le premier joueur depuis Tim Duncan en 1999 à avoir plus de 15 points et 15 rebonds lors de ses débuts en finale, le blitz en ayant 22 points sur 80% de tirs avec 19 rebonds.

Cependant, Booker n’a pas pu s’empêcher de chanter les louanges de Paul après le match. « C’est le plus grand leader à jouer à ce match. Il n’y a aucun rapport de dépistage qui dit que Chris Paul ne peut pas obtenir un seau.

En dehors de Paul, cinq autres Suns ont marqué à deux chiffres, dont Ayton et Booker, ainsi que Mikal Bridges (14), Cameron Johnson (10) et Cameron Payne (10). Lors du premier match des finales de la NBA à Phoenix depuis que les Chicago Bulls de Michael Jordan ont remporté leur troisième championnat consécutif ici lors du sixième match, les Suns ont dominé les débats à 3:37 du premier quart et n’ont jamais traîné depuis lors.

Alors que les Bucks ont été soutenus par le retour du double MVP Giannis Antetokounmpo, ils ont échoué dans le match alors même que le Grec a enregistré 20 points, 17 rebonds et un bloc marquant contre Jae Crowder. Les 29 points de Khris Middleton, le sommet de l’équipe, les 17 de Brook Lopez et les 9 passes décisives de Jrue Holiday en plus de 10 points n’étaient pas assez bons pour les Bucks.

« Nous savons que ce sera difficile », a déclaré Middleton. «Il y a des moments où nous allons être en panne dans cette série. Mais cette série n’est pas terminée.

