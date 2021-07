Chris Paul et les Suns atteignent la finale de la NBA avec la déroute des Clippers lors du sixième match

LOS ANGELES – Après avoir cimenté une victoire 130-103 sur les Clippers de Los Angeles lors du sixième match de la finale de la Conférence Ouest mercredi au Staples Center, les Phoenix Suns se sont qualifiés pour leur première finale NBA depuis 1993.

Après leur dernière apparition en séries éliminatoires en 2010, les Suns sont devenus un prétendant au championnat pour plusieurs raisons.

Le gardien des Suns Chris Paul a récolté 41 points sur 16 tirs sur 24 et huit passes décisives lors de son quatrième match après avoir passé huit jours dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA. Les Suns détenaient une avance de 97-83 au début du quatrième quart après que Paul ait marqué huit points sans réponse pour contrer la précédente séquence de 10-0 des Clippers. Il a ensuite marqué six points rapides pour inciter les Clippers à demander un temps mort tout en étant mené 105-85 avec 9:39 à faire.

Ce genre de jeu explique pourquoi les Suns ont acquis Paul du Thunder d’Oklahoma City. À 36 ans, Paul a égalé les espoirs des Suns de rester en bonne santé, de rester productif et d’encadrer la jeune équipe de l’équipe.

L’un de ces joueurs est le gardien des Suns Devin Booker, qui a récolté 22 points, six rebonds et quatre passes décisives. Après avoir sélectionné Booker au 13e rang lors du repêchage de 2016, les Suns ont vu Booker dissiper l’idée qu’il avait simplement produit des statistiques vides sur une mauvaise équipe. Booker a terminé avec un triple-double dans le match 1 et a joué avec et sans masque avec et sans masque après avoir eu besoin de points de suture pour le traiter dans le match 2. Les Suns pensent que Booker reste toujours sous-estimé étant donné qu’il n’a fait que le match des étoiles de la NBA. après que le commissaire Adam Silver l’a nommé en remplacement de Zion Williamson, blessé.

Un autre de ces jeunes joueurs est le centre Deandre Ayton, qui a récolté 16 points et 17 rebonds. Après avoir sélectionné Ayton au n ° 1 lors du repêchage 2018, les Suns ont félicité Ayton pour son amélioration avec sa cohérence, son agressivité et sa préparation. Les Suns ont également une poignée de joueurs fiables qui se sont également montrés à la hauteur lors du sixième match, notamment Jae Crowder (19 points), Mikel Bridges (neuf) et Cameron Payne (sept).

Les Clippers ont eu du mal à jouer sans Kawhi Leonard pour le huitième match consécutif en raison d’une blessure au genou droit. Marcus Morris Sr. (26 points), Paul George (21), Reggie Jackson (13), DeMarcus Cousins ​​(12) et Patrick Beverley (11) ont tous terminé à deux chiffres. Mais les Clippers pouvaient à peine égaler la profondeur des Suns.

Leonard est resté à Los Angeles pour soigner son genou lors des matchs éliminatoires des Clippers sur la route. Mais il a regardé le match 6 sur le banc des Clippers après avoir regardé les précédents matchs à domicile de cette série dans une suite avec sa famille. Les Clippers ont félicité Leonard pour rester en contact avec les entraîneurs et les coéquipiers en privé.

Leonard devrait se retirer de son option de joueur de 36 millions de dollars cet été, mais il devrait signer un accord plus long avec les Clippers.

Le calendrier des finales NBA n’est pas finalisé puisque les Milwaukee Bucks et les Atlanta Hawks joueront le match 5 de la finale de la Conférence Est vendredi avec la série à égalité à 2-2. Mais les finales NBA pourraient commencer dès le 6 juillet et jusqu’au 8 juillet, donnant aux Suns suffisamment de temps pour se reposer et se préparer pour leur prochaine série. Les Suns ont également eu une semaine entre le balayage des Denver Nuggets en demi-finale Ouest et l’affrontement avec les Clippers.

Suivez l'écrivain de USA TODAY NBA Mark Medina